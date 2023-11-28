Как нас обманывают в супермаркетах: 10 уловок маркетинга

Современное розничное пространство буквально усеяно ловушками, которые действуют на наше безусловное доверие. Поразмышляйте о следующем, и, возможно, вы будете более осторожны при следующем посещении супермаркета. "Клео.ру" рассказывает о 10 уловках маркетинга, которые применяются практически во всех торговых точках.

1. ВИРТУОЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРОВ

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Магазины предусмотрительно планируют свои стеллажи с учетом нашей психологии и способности намекнуть на нужные нам товары. Часто неосведомленные покупатели совершают покупки под влиянием попавшихся на глаза товаров, переплачивая и полагаясь на свое первое впечатление.

2. СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

Привлекательные упаковки с красочным дизайном и блестящими надписями могут легко заставить нас купить товар, даже если его содержимое не так впечатляет.

3. ВИДЕО И ЦИФРОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Магазины все чаще внедряют видео и цифровые презентации, которые привлекают и заинтересовывают покупателей. Все эти яркие, мигающие экраны могут привести к отвлечению и покупке того, чего мы не планировали.

4. БОЛЬШИЕ ШРИФТЫ НА ЦЕННИКАХ

Сознательно используя большие шрифты на ценах с хорошими предложениями, супермаркеты играют на наших эмоциях и провоцируют внезапные покупки.

5. "НЕВЕРОЯТНЫЕ" СКИДКИ И АКЦИИ

Приманки, такие как "купи одно – получи второе бесплатно" или "скидка 50% только сегодня", заставляют нас думать, что мы получаем отличное предложение, даже если цены на самом деле намного выше, чем мы думаем.

6. ПРОБНИКИ И ДЕГУСТАЦИИ

Предложение пробников и дегустаций – это эффективный способ супермаркетов привлечь наше внимание и заинтересовать нас продуктом. После пробы, мы склонны приобрести его даже без раздумий.

7. ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

От музыкального сопровождения до цветов и освещения магазинов, супермаркеты создают определенную атмосферу, чтобы мы чувствовали себя комфортно и продолжали покупать. Большие тележки и корзины создают иллюзию пустоты при наших покупках. В результате мы часто склонны заполнить их больше, чем было задумано изначально, потому что "все равно есть еще место".

8. ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Социальные сети и блогеры тоже играют роль в маркетинговом обмане. Намного труднее устоять перед покупкой, когда наши знакомые поручаются за товар или искренне рекомендуют его.

9. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Онлайн-шопинг также имеет свои страшные тайны. Сайты виртуозно отслеживают наши предпочтения и рекомендуют нам ненужные, но соблазнительные товары, которые обычно оказываются в нашей корзине.

10. И ВОТ МЫ УЖЕ НА КАССЕ

Когда мы подходим к кассе, наши нервы ослабевают, и мы больше подвержены мелким и выгодным покупкам в виде сладостей, журналов или безделушек. Подумайте о том, чтобы лучше подготовиться к выходу из магазина, чтобы избежать покупки всех желаемых товаров.