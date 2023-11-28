Как нас обманывают в супермаркетах: 10 уловок маркетинга
Современное розничное пространство буквально усеяно ловушками, которые действуют на наше безусловное доверие. Поразмышляйте о следующем, и, возможно, вы будете более осторожны при следующем посещении супермаркета. "Клео.ру" рассказывает о 10 уловках маркетинга, которые применяются практически во всех торговых точках.
1. ВИРТУОЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРОВ
Магазины предусмотрительно планируют свои стеллажи с учетом нашей психологии и способности намекнуть на нужные нам товары. Часто неосведомленные покупатели совершают покупки под влиянием попавшихся на глаза товаров, переплачивая и полагаясь на свое первое впечатление.
2. СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ
Привлекательные упаковки с красочным дизайном и блестящими надписями могут легко заставить нас купить товар, даже если его содержимое не так впечатляет.
3. ВИДЕО И ЦИФРОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Магазины все чаще внедряют видео и цифровые презентации, которые привлекают и заинтересовывают покупателей. Все эти яркие, мигающие экраны могут привести к отвлечению и покупке того, чего мы не планировали.
4. БОЛЬШИЕ ШРИФТЫ НА ЦЕННИКАХ
Сознательно используя большие шрифты на ценах с хорошими предложениями, супермаркеты играют на наших эмоциях и провоцируют внезапные покупки.
5. "НЕВЕРОЯТНЫЕ" СКИДКИ И АКЦИИ
Приманки, такие как "купи одно – получи второе бесплатно" или "скидка 50% только сегодня", заставляют нас думать, что мы получаем отличное предложение, даже если цены на самом деле намного выше, чем мы думаем.
6. ПРОБНИКИ И ДЕГУСТАЦИИ
Предложение пробников и дегустаций – это эффективный способ супермаркетов привлечь наше внимание и заинтересовать нас продуктом. После пробы, мы склонны приобрести его даже без раздумий.
7. ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
От музыкального сопровождения до цветов и освещения магазинов, супермаркеты создают определенную атмосферу, чтобы мы чувствовали себя комфортно и продолжали покупать. Большие тележки и корзины создают иллюзию пустоты при наших покупках. В результате мы часто склонны заполнить их больше, чем было задумано изначально, потому что "все равно есть еще место".
8. ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Социальные сети и блогеры тоже играют роль в маркетинговом обмане. Намного труднее устоять перед покупкой, когда наши знакомые поручаются за товар или искренне рекомендуют его.
9. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Онлайн-шопинг также имеет свои страшные тайны. Сайты виртуозно отслеживают наши предпочтения и рекомендуют нам ненужные, но соблазнительные товары, которые обычно оказываются в нашей корзине.
10. И ВОТ МЫ УЖЕ НА КАССЕ
Когда мы подходим к кассе, наши нервы ослабевают, и мы больше подвержены мелким и выгодным покупкам в виде сладостей, журналов или безделушек. Подумайте о том, чтобы лучше подготовиться к выходу из магазина, чтобы избежать покупки всех желаемых товаров.
Теперь, когда мы осознаем эти маркетинговые уловки, мы можем быть более бдительными и принимать осознанные решения при покупке товаров в супермаркетах.