Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина поделилась секретом удачного брака

Все так легко встало на свои места. Я увидела, как все может быть — по-другому. На втором свидании он признался, что ему давно так никто не нравился. К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком stringaroundmyfinger пользовательница Reddit