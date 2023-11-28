Беги, пока не поздно: что не стоит игнорировать на первом свидании

Первое свидание – это настоящий испытательный полигон, где люди оценивают друг друга, ищут признаки совместимости и делают выводы о том, стоит ли продолжать общение. Часто мы бываем так захвачены моментом и настолько желаем найти свою половинку, что начинаем игнорировать "звоночки" – предупреждения о возможных проблемах и несоответствиях, которые могут привести к серьезным последствиям. В этой статье рассмотрим наиболее частые красные флаги, которые не стоит игнорировать на первом свидании.

© Клео.ру

КРАСНЫЙ ФЛАГ №1 – НАВЯЗЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Видео дня

Если ваш партнер слишком навязчив и не дает вам пространства, это может говорить о его контролирующей натуре. Если он не уважает ваши границы даже на первом свидании, то нет гарантий, что в будущем он начнет это делать.

КРАСНЫЙ ФЛАГ №2 – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ САМОФОКУСИРОВКА

Если ваш партнер все время говорит только о себе, своих достижениях и хобби, но не проявляет интереса в вашу сторону и не задает вопросов о вас, это явный сигнал, что делить в отношениях вам будет нечего. Будущий партнер должен проявлять внимание и интерес к вам уже на первом свидании.

КРАСНЫЙ ФЛАГ №3 – ОТСУТСТВИЕ МАНЕР И УВАЖЕНИЯ

Если ваш партнер не принимает во внимание общепринятые нормы поведения, будь то грубое обращение с официантами или отсутствие тактичности в разговоре, это может говорить о его неправильных ценностях и отношении к другим людям.

КРАСНЫЙ ФЛАГ – НЕГАТИВНОСТЬ И ЖАЛОБЫ

Если ваш партнер начинает жаловаться на жизнь, других людей или обсуждать неприятности на первом свидании, это может говорить о его негативном настрое и неспособности радоваться моменту. Здоровые отношения должны строиться на позитиве и взаимной поддержке.

КРАСНЫЙ ФЛАГ №5 – ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ

Если ваш партнер постоянно отвлекается на телефон, разговаривает с другими людьми или неудержимо пристально смотрит вокруг, это говорит о его нежелании находиться в настоящем моменте с вами. Взаимное внимание и присутствие – основа успешных отношений.