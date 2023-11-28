Поздний брак: в чем плюсы и минусы

Поздний брак, как правило, связывают с возрастом после 30 лет. Хотя некоторые эксперты заявляют, что это не предел. Некоторые из них отмечают рубеж от 35 до 40 лет для таких браков.

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В современном мире все чаще пары женятся в среднем после 30. И это уже становится нормой. Очевидно, что возраст вступления в брак заметно увеличился по сравнению с прошлым столетием. В чем причина этого, и как понять, насколько такой союз окажется счастливым?

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В нынешних реалиях люди сконцентрированы, прежде всего, на своей самореализации, профессии и карьере. Многие специалисты сетуют на то, что институт семьи, если не утратил значение, то сильно сдал свои позиции в современном обществе. Сейчас пары предпочитаются официально регистрировать отношения лишь после того, как построят карьеру. Причем это касается не только мужчин, но и женщин: статистика поздних браков говорит сама за себя.

Очевидно также, что на умы населения сильно влияет пропаганда комфортной и сытой жизни, которая может быстро закончиться после вступления в брачный союз. Появятся заботы, совместный быт, дети. Люди во многом разучились подстраиваться и учитывать интересы кого-то еще. Это их останавливает в стремлении выйти замуж или жениться.

К тому же строить отношения – это своего рода работа. Современный человек "очень устал от всего". У него и так своей работы хватает. Порой это занятость 24/7, которая просто изматывает. Попросту не остается ни физических, ни моральных сил на заботы о личной жизни, об этом сейчас говорят психологи и социологи. И здесь даже поздний брак может не состояться.

Все это сводится к тому, что о женитьбе пары задумываются в более позднем возрасте. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы позднего брака?

Начнем, пожалуй, с минусов:

1. Чем взрослее вы становитесь, тем сложнее встретить кого-то для отношений. Причина элементарная: задор юности прошел, и активно знакомиться нет особого желания.

2. Более взрослому человеку трудно менять свой комфортный, пусть и одинокий, ритм жизни на неизвестность. Трезво оценивая все сложности бытовой притирки, люди, скорее, предпочтут остаться в одиночестве. Им не нужен даже поздний брак.

3. Опыт за плечами всегда мешает, хоть он и полезная штука. Взрослый партнер непременно будет вас оценивать с точки зрения прожитых отношений. А, возможно, нечаянно привнесет в них что-то из прошлого. Хорошо, если это произойдет экологично, а, если нет?

А далее только плюсы:

1. У состоявшего человека к среднему возрасту, скорее всего, решены все вопросы собственной самооценкой, проблемами в отношениях. Если ваш партнер личность сознательная, то к этому времени он уже перерастет юношеский максимализм и другие "прелести" страстных отношений.

2. Поздний брак хорош еще и тем, что все понимают уровень ответственности. Такие союзы, чаще всего, совершаются осознанно. Дети рождаются в любви и всегда желанны.

3. Партнеры среднего возраста смотрят не только на внешность. Им важно внутреннее содержание человека, его личностные качества и характеристики. Многие к 35 годам понимают, что как бы не был успешен и богат человек, который рядом, человеческих качеств, которые так необходимы в равноценном союзе, это никак не заменит.