Психолог объяснила феномен любви в интернете

Многие тешут себя иллюзиями о любви в интернете. Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, возможна ли настоящая близость при общении онлайн.

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«Если нам что-то не нравится в диалоге с другим человеком, мы можем запросто уйти, и, наоборот, если возникает симпатия, мы имеем возможность очень аккуратно пойти на сближение», – объясняет специалист.

По словам Зиновьевой, общение в интернете – это не та история, в которой возникает настоящая близость. Психолог подчеркнула, что чувство влюбленности возникает у людей после проживания какого-то совместного опыта.

Общение в сети исключает этот факт, потому что оффлайн-встречи очень важны для отношений, передает «Мослента».