Психолог объяснила феномен любви в интернете
Многие тешут себя иллюзиями о любви в интернете. Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, возможна ли настоящая близость при общении онлайн.
«Если нам что-то не нравится в диалоге с другим человеком, мы можем запросто уйти, и, наоборот, если возникает симпатия, мы имеем возможность очень аккуратно пойти на сближение», – объясняет специалист.
По словам Зиновьевой, общение в интернете – это не та история, в которой возникает настоящая близость. Психолог подчеркнула, что чувство влюбленности возникает у людей после проживания какого-то совместного опыта.
Общение в сети исключает этот факт, потому что оффлайн-встречи очень важны для отношений, передает «Мослента».
Напомним, часто партнеры уверены, что если их брак счастливый, то они защищены от измен. Однако супруги идут на этот шаг, даже будучи в хороших отношениях. О том, почему так случается, рассказал психотерапевт Ричард Хоган изданию Irish Examiner. Фото: unsplash.com