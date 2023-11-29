Психолог рассказала, как выйти из синдрома отложенной жизни

Чтобы выйти из синдрома отложенной жизни, в первую очередь нужно признать, что в эту точку человек пришел сам, рассказала психолог и коуч Юлия Ковалевская, сообщает РИАМО.

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Специалист также советует научиться договариваться с собой и разбираться, что на самом деле хочется получить.

«Интерес рождается как раз в деятельности, поэтому – надо пробовать! Прикладывать к себе разные варианты действий и деятельностей», – поделилась Ковалевская.

По словам психолога, важно ставить понятные и мотивирующие цели, тогда действовать становится легче. Для начала можно предпринимать маленькие шаги – уделять изменениям хотя бы 15 минут в день.