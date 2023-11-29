Психолог рассказала о заблуждениях, с которыми сталкиваются мужчины и женщины после развода
Зачастую расторгнувшие брак замечают, что они уже не пользуются таким спросом у противоположного пола, как десять лет назад.
Кроме того, со временем исчезает уверенность в собственных способностях заработать.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.
«Это кажется, что я разведусь сейчас, и потом будет всё хорошо. Например, некоторые женщины обнаруживают, что они уйдут от мужа, и им придётся самим себя обеспечивать. Для них это оказывается сюрпризом. И это не шутка, такие случаи есть. Или мужчина, например, говорит, что я сейчас разведусь и найду себе десять таких же, как ты. Разводится, например, и обнаруживает, что спрос на него не такой уж и большой, как десять лет назад, что нормальную женщину найти не так просто, потому мы взрослеем, и конкуренция за нормальных мужчин и женщин, которые следят за собой, которые интересные, возрастает».
Ранее депутат Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила создать государственный алиментный фонд. Он будет гарантировать выплаты на содержание ребёнка, считает парламентарий.