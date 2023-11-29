Теория подгоревшего тоста — что это такое, разбор психолога

Учимся видеть в негативных моментах жизни положительные стороны, но стараемся не слишком этим увлекаться.

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Социальные сети сегодня не только развивают, но и учат нас жизни. Из них можно почерпнуть как простые бытовые лайфхаки, так и советы по психологии, способные полностью перевернуть сознание. И самое главное тут — не следовать указаниям слепо. Особенно если лайфхаки относятся ко второй категории и могут повлиять на ваше психическое здоровье. Важно ко всему относиться критически: видеть и пользу, и возможные подводные камни.

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Взять хотя бы теорию подгоревшего тоста, которая в последнее время активно распространялась в соцсетях. Вроде бы идея полезная и вдохновляющая… Но все ли так однозначно?

Что за теория?

Если очень коротко, то идея в том, чтобы искать положительные моменты в любых жизненных ситуациях. К этому призвала девушка по имени Ингрид, разместившая в своих соцсетях вирусный ролик. Она и придумала название — теория подгоревшего тоста.

Девушка описала ситуацию, когда из-за разлитой чашки кофе на брюки или подгоревшего тоста была вынуждена тратить время, чтобы поменять одежду, и опоздала на работу, где была запланирована важная деловая встреча. Однако после стало известно, что автобус, на который она не успела сесть, попал в аварию…

Итак, согласно теории, любые неудачи в жизни происходят не случайно. Неприятности служат своего рода защитой от более масштабных негативных событий. Отсюда совет — не торопиться расстраиваться из-за мелких неудач и во всём искать положительные стороны.

Так как ролик приобрёл большую популярность (более 100 тысяч просмотров), можно сделать вывод — людям идея пришлась по душе. Мы хотим видеть позитив и верить в то, что всё к лучшему. Чего же тут стоит опасаться? Разбираемся в плюсах и минусах вместе с психологом.

Как применять теорию в жизни?

Психологи оценивают данный тренд как возможность трезво и объективно оценить происходящее. Он учит сравнивать свои неудачи с трагедиями других. Потеря перчаток, например, будет казаться не такой значимой на фоне автомобильной аварии.

Теория подгоревшего тоста учит нас позитивному мышлению, которое, несомненно, положительно влияет на успехи и общее благополучие. Но есть в ней и минус — человек в такой ситуации может начать полностью полагаться на волю случая и перестанет активно работать и менять свою жизнь в лучшую сторону.

«Теория подгоревших тостов — новое явление, но в ее основе лежит давняя мудрость российского народа: всё, что ни делается, всё делается к лучшему. Такой подход на протяжении веков помогал людям находить силы и надежду в трудные времена. Но человек не должен полагаться только на Вселенную, когда сталкивается с проблемами. Нужно уметь брать ответственность за свои действия и решения», — говорит Станислав Самбурский, бизнес- и клинический психолог.

С физиологической точки зрения научиться думать позитивно — важно. Это влияет на наше здоровье, настроение и поведение. Позитивное отношение делает людей дружелюбными и открытыми, что значительно улучшает отношения и помогает строить карьеру. Люди, с легкостью смотрящие на возникающие сложности, гораздо реже страдают от сердечных заболеваний, уровень стресса и депрессии у них ниже.

Но, несмотря на ряд преимуществ позитивного мышления, нельзя игнорировать или отрицать реальность. Теория подгоревших тостов полезна в жизни, если использовать ее умеренно и подходить критически. Не стоит отрицать или игнорировать эмоции, когда что-то идёт не так, важно признавать и выражать их здоровым способом.

Не стоит использовать теорию подгоревших тостов как оправдание для пассивности или бездействия. Эта теория – лишь возможность пересмотреть текущие проблемы и легко перешагнуть их на пути к личному и профессиональному росту.

Таким образом, теория подгоревших тостов подходит не для всех ситуаций и людей. Есть случаи, когда невозможно найти никакого положительного смысла в том, что происходит. Например, когда люди теряют близких, страдают от болезней. В таких случаях необходима профессиональная помощь или поддержка окружающих.