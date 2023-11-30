Психолог рассказала, какие качества определяют зрелую личность

Можно обладать эмоциональной стабильностью уже к 25 годам, а можно оставаться инфантилом в 50 лет. Основной признак зрелой личности — способность брать на себя ответственность за свои решения. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог, коуч, эксперт в области отношений Анастасия Фёдорова.

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По словам специалиста, не бывает плохих или хороших решений, есть только выбор, за последствия которого нужно нести ответственность. Если ты к ним не готов — не нужно принимать решений.

Необходимо сформировать свой личностный кодекс, понимание того, что хорошо, а что плохо, правильно и неправильно. Разумеется, при этом необходимо учитывать базовые моральные принципы и Уголовный кодекс, чтобы избежать нежелательных последствий, рассказала Фёдорова.

При этом, личностный кодекс не должен включать мнение других людей, даже близких. Он формируется исключительно на основе собственного опыта.

Зрелая личность обладает эмоциональным интеллектом. Если вы не способны управлять своими чувствами, они будут управлять вами. Таким образом, наибольшее влияние на вас будут оказывать люди, вызывающие больше всего чувств.

Важно понимать ценности окружающих, учиться общаться без минипуляции и чувства вины. Это намного сложнее, чем оказывать давление и требовать, но и намного эффективнее, рассказала Фёдорова.