6 способов перестать стесняться своего тела

Самовосприятие настолько коварно, что даже параметры 90-60-90 не гарантируют любви к себе. Рассказываем, что можно сделать для того, чтобы перестать стесняться своего тела раз и навсегда.

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Почувствуйте благодарность

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Проще сказать, чем сделать, но советуем отнестись к этому пункту со всей серьезностью. Допустим, пока вы не готовы, положа руку на сердце, сказать, что довольны своей внешностью на все сто. Но в любом случае будет полезно сбавить градус самокритики и разглядеть на фоне минусов значимые плюсы. Ответьте на вопрос: за что вы благодарны своему телу? В этот момент может возникнуть чувство жалости к себе, но важно почувствовать именно благодарность. И повод обязательно найдется!

Вдохновляйтесь положительными примерами

Какой бы формой вы ни обладали, наверняка найдется публичная личность схожей комплекции, будь то звезда спорта, актриса или модель, которая вам искренне нравится. Думаете, звезды гнобят себя за свое тело? Они, конечно, тоже люди, и общечеловеческие проблемы им не чужды, но речь именно о положительных примерах. Проблем с самовосприятием вам хватает и своих.

Сходите на фотосессию

Чтобы фотосессия не обернулась очередной психологической травмой, уделите особое внимание выбору фотографа. Тщательно изучите портфолио: если в нем сплошные кадры с замыленной кожей и журнальной ретушью, это не ваш специалист. Смело выбирайте профессионала, который специализируется на правдивых портретах и прямо пишет о том, что помогает людям полюбить себя. Есть риск, что это лишь маркетинг, но шанс на попадание в точку будет выше! Удачные фотографии поддержат вас в трудные моменты напоминанием, как хорошо вы выглядите на самом деле.

Присмотритесь к окружению

Если каждый второй человек из вашего окружения позволяет себе намеки на покупку абонемента в спортзал, необходимость двух мест в транспорте и перевес в лифте, неудивительно, что вы чувствуете себя дискомфортно (даже если ваш вес 60 килограмм)! Избегайте общения с людьми, которые всячески стремятся пристыдить вас за ваше тело. Фразы в стиле «тебя что, дома не кормят» терпеть нельзя. Ищите тех, кто готов оказать моральную поддержку на пути к вашему телу мечты.

Заботьтесь о себе

Качественная пища, спокойствие и здоровый сон способствуют нормализации самочувствия и веса. Но и различные косметические процедуры позволят почувствовать себя лучше. Позаботьтесь о своем теле как следует: посетите педикюр или массаж, примите ванну с ароматной пеной. Разве вы не заслужили первоклассного ухода? Это отличный способ мягко перейти от ненависти к любви к своему телу.

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