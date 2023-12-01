Желающей вернуть сексуальное влечение после родов женщине дали совет
Молодой матери, желающей вернуть исчезнувшее после родов сексуальное влечение, дала совет сексолог, психотерапевт Памела Коннолли. Колонку специалистки опубликовало издание The Guardian.
По словам женщины, ее ребенку уже три месяца. С момента родов у нее пропал интерес к сексу, хотя до этого они с мужем были довольны своей половой жизнью.
«Моя сексуальная часть уснула, и все ощущения очень тусклые. Я кормлю грудью, не ощущаю тело как свое. Думаю, что нет ничего менее сексуального, чем быть матерью», — написала она, попросив совета по восстановлению либидо.
Коннолли рекомендовала не торопить себя.
«Совершенно нормально для женщины потерять интерес к сексу после родов, потому что в это время надо сконцентрироваться на ребенке. Не тревожьтесь о том, вернется ли либидо — это случится в нужное время, когда ребенок немного подрастет и ваши гормоны снова станут поддерживать здоровое влечение», — написала сексолог, выразив надежду, что муж поддержит автора письма и будет терпеливым.
Ранее фитнес-эксперт Максим Оборин назвал неочевидный способ поднять либидо. Оборин заявил, что тренировки положительно влияют на половое влечение, но это не означает, что они сделают человека гиперсексуальным.