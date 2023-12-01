Желающей вернуть сексуальное влечение после родов женщине дали совет

«Совершенно нормально для женщины потерять интерес к сексу после родов, потому что в это время надо сконцентрироваться на ребенке. Не тревожьтесь о том, вернется ли либидо — это случится в нужное время, когда ребенок немного подрастет и ваши гормоны снова станут поддерживать здоровое влечение», — написала сексолог, выразив надежду, что муж поддержит автора письма и будет терпеливым.