Почему мужчины боятся вступать в брак: 5 причин от психолога Рейнер

«В мужской среде не принято обсуждать друг с другом свои неудачи и слабости <...> Да и установки, усвоенные с детства, – «мужчины не плачут», «ты же мужчина, а значит, ты должен...» – не позволяют быть самим собой. Нередко страх перед созданием семьи у мужчины силен настолько, что он предпочитает навсегда остаться холостым», – объясняет Рейнер.