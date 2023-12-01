Почему мужчины боятся вступать в брак: 5 причин от психолога Рейнер
Психолог, специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер перечислила главные тревоги мужчин перед браком. По ее словам, свой набор страхов и сомнений есть у каждого человека.
«В мужской среде не принято обсуждать друг с другом свои неудачи и слабости <...> Да и установки, усвоенные с детства, – «мужчины не плачут», «ты же мужчина, а значит, ты должен...» – не позволяют быть самим собой. Нередко страх перед созданием семьи у мужчины силен настолько, что он предпочитает навсегда остаться холостым», – объясняет Рейнер.
В основе лежит пять основных причин страха. Так, мужчина боится, что будет скучно и настанет «день сурка». Также, по мнению психолога, страшно потерять контроль и свободу. Третьей причиной может быть негативный родительский пример.
«У многих в семьях было не все благополучно: скандалы, драки, разводы. Несчастливая модель семейных отношений оказывает на мужчину неблагоприятное воздействие», – объясняет Рейнер.
Еще одной причиной является страх взять на себя ответственность. И в последнюю очередь психолог называет однообразный секс, передает RuNews24.ru.
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