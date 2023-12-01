Пожаловавшейся матери на мужа и пожалевшей об этом женщине дали совет

«Мы с мужем помирились, прошли терапию, сблизились и стали более любящими. Мама же не простила моего мужа и не забыла. Она напоминает, что я говорила о нем, когда была несчастлива в браке, и холодно ведет себя с ним. И он, конечно, это замечает», — написала женщина. Она уточнила, что муж никогда не был жесток к ней, а брак был в кризисе из-за стресса, связанного с финансами и детьми.