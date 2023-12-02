Психолог объяснил, как проще завести разговор о сексе с партнером

Тема секса для многих остается запретной. Выходит, заниматься им можно, а обсуждать ни в коем случае нельзя? Открытый разговор о том, что нравится, и том, что представляет дискомфорт, способен вывести интимную жизнь пары на новый уровень. Как проще всего поднять щепетильные вопросы, даже если они вызывают стыд, сомнения и страх, рассказал психолог Андрей Курпатов в телеграм-канале «Суть вещей».

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Прежде всего эксперт рекомендует подгадать подходящий момент для разговора: спокойная обстановка и отсутствие лишних ушей — то что нужно. Скрывать волнение тоже не стоит.

«Когда мы признаемся, что нам стыдно, тревожно или страшно, влияние этих эмоций заметно снижается. Можно так и сказать: "Дорогой/дорогая, мне очень неловко сейчас"», — советует специалист.

Далее следует перейти к сути вопроса, при этом важно называть вещи своими именами, говорить не «об этом», «о нас» и «про отношения», а именно о сексе.

И наконец, не лишним будет проявить интерес к партнеру и уточнить, готов ли он обсудить выбранную тему.

«Итак, у нас получается примерно такая формула: "Дорогой/дорогая, мне очень неловко сейчас, но я бы хотел/а поговорить с тобой о сексе. Ты готов/а со мной пообщаться на эту тему?"» — резюмирует психолог.

Самое сложное — решиться и начать разговор. Со временем вы и сами начнете удивляться, как раньше могли не обсуждать взаимные желания с близким человеком.