Россиянам раскрыли тайные уловки торговых сетей для неосознанных покупок

Директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества, Дарья Ширяева, раскрыла секреты уловок, применяемых маркетологами крупных торговых сетей для стимулирования неосознанных покупок, пишет «Лента.ру».

Эксперт отметила, что торговые сети активно используют сенсорику, оказывая воздействие на органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Например, размещение полок со свежеиспеченным хлебом при входе в магазин вызывает чувство голода, подталкивая покупателей к неосознанным покупкам.

Дегустации также влияют на решение покупки, вызывая желание купить что-то немедленно. Однако, чтобы смягчить воздействие аппетита, специалисты советуют заготовить ароматную жвачку заранее, добавила Ширяева.