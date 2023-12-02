Ученые выяснили, что улучшает психологическое благополучие пожилых

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что 18-месячная программа обучения медитации может улучшить самочувствие пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Ученые выяснили, что улучшает психологическое благополучие пожилых
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В эксперименте приняли участие более чем 130 здоровых людей в возрасте от 65 до 84 лет. Половина пациентов жили как обычно, а остальные прошли курс для освоения медитации. Он состоял из девяти месяцев обучения осознанности и девяти месяцев обучения доброте и состраданию. Групповые двухчасовые занятия проводились еженедельно. Также пациенты практиковались дома и поучаствовали в однодневном ретрите.

Обучение медитации значительно повысило показатели общего благополучия. Участники эксперимента стали внимательнее к своим мыслям, чувствам и окружению, чаще испытывали уважение, благодарность и ощущение родства — все эти чувства могут способствовать более крепким отношениям с другими людьми. Программа была наиболее полезна тем участникам, которые изначально имели более низкий уровень психологического благополучия.

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