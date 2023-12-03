Вещи, которые точно разрушат ваши любовные отношения

Чтобы секс и спустя много лет семейной жизни был таким же ярким, приятным, а главное доводил до пика удовольствия, надо стараться расширять границы возможного, пробовать что-то оригинальное, менять обстановку и наслаждаться новыми ласками. Но в погоне за острыми ощущениями лучше не нарушать некоторые запреты.

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Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает о четырех «нельзя», переступив которые, вы рискуете серьезно пошатнуть ваши отношения и даже поставить под угрозу свое здоровье.

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«Как цветок в противогазе»: забыть о правилах безопасности

По статистике чаще рискуют своим здоровьем именно мужчины. Надеясь на «авось, пронесет», они пренебрегают средствами защиты и в итоге либо оказываются в очереди на прием к венерологу, если это была страсть с малознакомой девушкой, либо очень неожиданно становятся отцами. Но и дамы могут в порыве страсти забыть обо всех предосторожностях, и для них ситуация разворачивается более чем печально.

Комментарий специалиста: «Главное правило хорошего секса – это безопасность, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Кстати, это вполне закономерно с точки зрения природы. Ведь для нее результат приятного процесса в конечном счете – продолжение рода.

Если дама чувствует себя тревожно, не может расслабиться, а значит, находится под влиянием гормонов стресса адреналина и кортизола, то тут не только о зачатии говорить не приходится, но и никакого удовольствия не будет. Организм получает сигнал, что сейчас не время и не место для размножения, будущее потомков невозможно обеспечить. А без полного расслабления любые практики не принесут наслаждения. Поэтому если вы планируете какие-то необычные ласки, в которых частично ограничены в движениях, стоит заранее убедиться, что готовы закончить этот процесс в любой момент. Не менее важно для женщины чувство полного доверия к избраннику, ощущение, что вы под защитой. Именно поэтому секс с партнером, с которым не так давно знакомы, будет не слишком ярким - из-за отсутствия расслабления.

Что касается мужчин, то они частенько игнорируют барьерную контрацепцию, оправдывая свое поведение тем, что интенсивность ощущений так снижается. Однако качественные презервативы имеют толщину всего 0,06 мм, а значит, практически не ощутимы. Здесь можно говорить больше о психологическом дискомфорте, чувстве «зажатости». Однако результат отказа от контрацепции может привести к печальным последствиям. Инфекции, передающиеся половым путем, гепатит, сифилис – многие болезни придется лечить всю жизнь. Если же мужчина в браке, надо заранее обсуждать вопрос контрацепции со стороны жены, иначе есть риск наступления незапланированной беременности».

«Ты просто Бог, не то, что мой бывший» - вспоминать «эксов»

Даже если вас так и тянет сделать комплимент своей второй половинке и отметить, насколько он или она превосходят в любовных умениях ваших бывших – делать этого не стоит. Как только вы упомянули своих «эксов», тут же они мысленно оказались в вашей постели, а значит, весь настрой на страсть как рукой снимет.

Комментарий специалиста: «Благими намерениями, как известно, выстелена дорога в ад, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Наверняка фразой «Ты в сексе просто Бог, не то, что Петя/Вася/Коля» девушка хочет приободрить, похвалить своего возлюбленного. Но добивается противоположного результата. Он слышит эту фразу как «Я все еще вспоминаю о своем бывшем и сравниваю вас». Да и в целом лучше воздержаться от откровенных разговоров на тему - у кого из вас сколько любовников и любовниц было.

Дело в том, что женская откровенность о своем любовно-интимном прошлом почти всегда так же сексуально отталкивает от них мужчин, как и мужская откровенность отталкивает от них женщин. Со стороны представителей сильного пола реакция на такие признания будет ожидаемой – это ревность, агрессия, злость. Конечно, он знает, что у возлюбленной было свое личное прошлое, и в нем был другой человек, но предпочитает об этом не думать, сознательно подавляет в себе подобные мысли, чтобы не испытывать негатив, что его любимая когда-то принадлежала другому. Напомнив об этом, девушка буквально подкидывает дрова в огонь его ревности, и эти эмоции рано или поздно найдут выход. Обычно все заканчивается обвинениями и унижениями, а значит, крупной ссоры не избежать.

Если же подобные признания услышала супруга от своего благоверного, то ее агрессия будет направлена вовнутрь, на себя. Она не только подумает о том, что ее сравнивают с другой, но и будет всячески стараться доказать партнеру, что он не ошибся в выборе, постоянно конкурируя с предыдущей девушкой. В конце концов, такой запал приведет к нарастанию внутреннего напряжения, а потом и к конфликту с мужем и упрекам, почему он вообще еще вспоминает о той бывшей».

Долг платежом красен – заниматься любовью без желания

Спустя годы брака интим становится рутинным, привычным занятием, все чаще его называют «супружеский долг», а ходить в вечных заемщиках мало кому приятно. Поэтому и муж, и жена иногда соглашаются на секс, даже не испытывая желания, просто чтобы удовлетворить потребность другого. Конечно, чаще грешат этим дамы, но и супругу иногда приходится заниматься любовью через силу. Такие практики - прямой путь к распаду семьи.

Комментарий специалиста: «Если воспринимать секс как обязанность, то рано или поздно начнет накапливаться обида и появится чувство, что вас используют, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – В зоне риска представительницы прекрасного пола, они чаще вынуждены соглашаться на интим, по разным причинам – чтобы не обидеть мужа, чтобы он не ушел к другой, устав от уговоров и упрашиваний, а бывает даже из-за страха разгневать благоверного. Постоянные практики «самонасилия» приводят к росту тревожности, депрессии, проблемам с психическим здоровьем. Рушится и семейная жизнь – те, кто соглашаются на ласки без желания, вскоре начинают несправедливо и с пренебрежением относиться к своим вторым половинкам. Ведь они ощущают, что делают одолжение, чувствуют себя жертвами обстоятельств, а супруга видят раздражающим и виноватым в их самочувствии. Перестают заботиться о партнере и забывают о своей части ответственности за честный уважительный разговор об отношениях и сексе.

Иногда в роли «так и быть дающего» оказывается и муж, например, когда жена озабочена планированием беременности, поэтому секс воспринимает только как путь к зачатию малыша. Интим становится инструментом к достижению цели и определяется строгим графиком благоприятных для беременности дней. Буквально 2-3 месяца такого отношения - и мужчина может не просто потерять либидо, а даже получить психологическую травму и как следствие проблемы с эрекцией».

Был приятель – стал любовник: пускать в постель по дружбе

Дружбу и любовь лучше разграничивать, иначе вы рискуете потерять и то, и другое. Один и тот же человек может замечательным приятелем, верным товарищем, надежной поддержкой в трудную минуту. Но при этом ужасным мужем, плохим любовником и в принципе не тем человеком, с кем бы вы хотели прожить жизнь.

Комментарий специалиста: «История знает много случаев, когда дружба между мужчиной и женщиной со временем переходила в нечто большее, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Но вот счастливый финал у таких ситуаций бывает далеко не всегда. Во-первых, надо определиться с тем, что сама по себе дружба между людьми разного пола достаточно иллюзорна. Даже если вы испытываете только приятельские чувства, вполне вероятно, что у друга/подруги к вам совершенно другие эмоции, просто они скрыты до поры до времени. Некоторые соглашаются на такой формат отношений, если без памяти влюблены, надеясь, что со временем избранница или избранник сможет узнать их получше и оценить по достоинству все хорошие качества.

Однако там, где нет искры, нет физического влечения с любой из сторон – увы, нет и страсти. А последствия печальны – вы и дружеские отношения потеряете, и как любовники не составите пару.