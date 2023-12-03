Психолог: новый партнёр не обязан любить ваших детей от первого брака

Психолог Кирасова: новый партнёр не обязан любить ваших детей от первого брака. После развода многие снова вступают в отношения. И тогда неизбежно встаёт вопрос, как наладить отношения нового члена семьи с детьми от первого брака. Советы по этому поводу дала клинический психолог, семейный психолог, автор метода краткосрочной психотерапии Олеся Кирасова.

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По мнению психолога, гармоничные отношения в новой семье, если у партнёров есть дети от первого брака, построить вполне реально. Однако нужно будет постараться.

Первый совет Кирасова дала женщинам: не стоит искать ребёнку нового папу. Отец у них уже есть. Ваш новый мужчина может стать им другом, поддержкой или просто «новым маминым мужем», но не папой. Так что не требуйте от нового партнёра быть вашим детям от первого брака отцом, посоветовала психолог.

Новый супруг или супруга должны уважать ваших детей, а вот любить их вовсе не обязаны, отметила Кирасова. Для начала стоит самим определиться, какого поведения по отношению к вашим детям вы ожидаете от нового партнёра. А уже потом объяснить ему, как можно вести себя по отношению к ним, а как — нет.

Психолог также посоветовала заранее обсудить бытовые и финансовые вопросы, потому что это частая причина конфликтов. Договоритесь с новым супругом или супругой, кто за что платит в новой семье.