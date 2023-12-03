Ученые выявили связь между уровнем интеллекта и отношением к жизни

Ученые из Англии провели исследование, которое показало взаимосвязь между интеллектом и отношением к жизни. В университете Бата пришли к выводу, что умным людям сложно сохранять оптимизм. Люди с таким настроем имеют проблемы с памятью, счетом и речью.

«Люди переоценивают позитив и недооценивают реальность. Концепция позитивного мышления безоговорочно доминирует в жизни людей. Исследователи рекомендуют вернуться к более реалистическим оценкам. Реалистам и пессимистам живется лучше, чем оптимистам, хотя и им нелегко», – сообщают «Новые Известия».

Люди с более развитыми мыслительными навыками чаще видят будущее не очень позитивно. Оптимисты также часто имеют проблемы с деньгами из-за больших трат. Нередко они влезают в долги. Люди с позитивным мышлением также имеют низкие шансы построить успешный бизнес из-за уверенности, что все будет хорошо.