Психолог призвал на праздниках отказаться от всего, что не радует

Психолог Самбурский призвал на праздниках отказаться от всего, что не радует
Психолог Самбурский призвал на праздниках отказаться от всего, что не радует. Необязательно пытаться веселиться до упаду, если вам вовсе не весело. Праздники могут вызывать вовсе не радость и восторг, а тоску, одиночество, грусть и даже горе. Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, почему так получается и что делать.
Почему праздники не радуют
Психолог выделил несколько причин:
- сравнение себя с другими: подводя итоги года, некоторые начинают сравнивать себя с теми, кто, по их мнению, живёт лучше, более счастлив и успешен. Как итог — человек душит сам себя, фокусируясь на провалах;
- напоминание о потерях: праздники могут напомнить о том, чего лишился человек за год — утрата близкого, потеря работы, проблемы со здоровьем, расставание с партнёром и т.д. Всё это не прибавляет позитива;
- эмоциональное давление: некоторые так стремятся устроить самый лучший новый год, что незаметно для себя погружаются в новогодние «обязаловки» вроде покупки подарков, нарезания салатов, доделывание дел и т.п., из-за чего раздражаются и срываются на других, а потом чувствуют вину за это;
- одиночество: в обычные дни одинокие люди замещают свои переживания работой, но в праздники у трудоголиков возникает вакуум, который усиливает ощущение неполноценности и ненужности.
Что делать, если нет новогоднего настроения
Самбурский в беседе с «Газетой.ru» дал несколько советов тем, кто столкнулся со сложными переживаниями в Новый год:
- дайте себе право на любые эмоции — тоску, горе и т.д. Не пытайтесь их давить, лучше поищите поддержку у тех, кто поймёт, утешит и поможет;
- цените свои достижения и возможности, будьте реалистичными и позитивными в своих ожиданиях, признавайте слабости и ошибки;
- говорите «нет» всему, что вас не радует, не интересует или не вписывается в бюджет. Дайте себе время осознать, что вам реально нравится и приносит удовольствие;
- ищите общение с теми, кто может поддержать, понять и принять.
Одиночество не всегда пугает. Часто это повод побыть наедине с собой и возможность по-настоящему себя почувствовать. Однако порой это чувство может привести к реальным заболеваниям. Вот как этого избежать.