Сбежавшая невеста: почему мы боимся серьезных отношений

Избегающий тип привязанности — это модель поведения в отношениях, при которой человек боится сближения. Ему сложно доверять и открываться другим – при возникновении тесной связи такой человек ощущает удушье, желание закрыться, отстаивает независимость и старается всем полагаться на себя. Часто он не способен поддерживать партнера в стрессовых ситуациях и делиться с ним чувствами, мыслями и эмоциями.

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Люди с избегающей привязанностью зачастую эмоционально недоступны. Они устанавливают дистанцию между собой и партнером из-за дискомфорта от возможной близости. Им самим бывает трудно понять, что они чувствуют и что. Вместе с этим такие люди боятся оказаться брошенными и чаще первыми завершают отношения.

Партнерство не входит в число их жизненных приоритетов. А когда они оказываются в отношениях, часто партнер им кажется навязчивым, им трудно развивать отношения и наделять их статусами.

Часто у таких людей случаются эмоциональные и запутанные романы или они и вовсе остаются наедине с собой. Могут ли такие люди быть счастливы в паре? Подробнее мы поговорили об этом в новой серии подкаста "Активное согласие" с психологом и психоаналитикком Ксенией Гавриловой.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова