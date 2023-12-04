Эксперт объяснила, как перестать обижаться по пустякам
По словам специалиста порталу «ФедералПресс», важно научиться адекватно реагировать на ситуации, вызывающие обиду. Иногда человек, обижая другого, даже не подозревает об этом. В таких случаях важно открыто обозначить свои чувства и указать на причину обиды, например, сказать: «Мне это было обидно. Не делай так больше». Это может помочь предотвратить подобные ситуации в будущем и даже вызвать извинения.
Справиться с обидой помогает развитие уверенности в себе и анализ ситуаций взаимодействия с другими людьми. Психолог советует рассматривать обиду как учителя, показывающего, что нужно пересмотреть и изменить в собственной жизни.
Она также предложила использовать аффирмацию для избавления от обид и связанных с ними переживаний. Аффирмация звучит так:
«Я освобождаю свою жизнь от обид и переживаний, связанных с ними. Я обращаю свое внимание на радость и новые возможности, открывающиеся благодаря новому пониманию обиды. Я выбираю мир и гармонию, проявляя их в корректных реакциях, отношениях и ситуациях».
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