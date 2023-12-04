Эксперт объяснила, как перестать обижаться по пустякам

По словам специалиста порталу «ФедералПресс», важно научиться адекватно реагировать на ситуации, вызывающие обиду. Иногда человек, обижая другого, даже не подозревает об этом. В таких случаях важно открыто обозначить свои чувства и указать на причину обиды, например, сказать: «Мне это было обидно. Не делай так больше». Это может помочь предотвратить подобные ситуации в будущем и даже вызвать извинения.