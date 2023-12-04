Психолог Наумова рассказала, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие подарки не стоит дарить близким на Новый год. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

Психотерапевт рассказала, какие подарки нельзя дарить на Новый год
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По ее словам, не следует дарить пылесосы, посудомойки и кастрюли тем, кто ведет общий быт. Наумова говорит, что подарок, подчеркивающий заботу о человеке, будет отличным.

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"Нужно сделать подарок, который будет подчеркивать заботу о человеке, а не о том, что надо навести чистоту, чтобы это не стало дополнительным стресс-фактором", — говорит Наумова.

Несмотря на это, уборка может снизить риск инсульта и инфаркта, как ранее писал "Рамблер".

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