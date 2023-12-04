Как все успеть и остаться бодрым перед Новым годом
Декабрь, по признанию многих, сложный месяц. К привычным повседневным делам добавляются дедлайны на работе, ивенты, утренники детей, покупка подарков и так далее. Эта суета отнимает много сил, и часто к самому Новому году люди подходят изрядно уставшими, что омрачает ощущения от праздника. Мы спросили у психолога – как можно этого избежать?
Конец года – это то время, когда без планирования не обойтись, – говорит психолог Марина Кучеренко.
Верный способ, о котором всем давно известно – сесть и написать список всех дел, которые нужно завершить в этом году. Некоторым этого будет достаточно – и потом останется только радостно вычеркивать исполненное. А тем, у кого пунктов слишком много, можно дать совет проверить все планы, которые тревожат своей незавершённостью, «градусником готовности»: напротив каждого дела поставить балл от 0 до 5, в зависимости от того, насколько важно его сделать, есть готовность сделать его прямо сейчас и есть для этого ресурсы. Так наглядно проявятся пункты, за которые следует взяться, а дела, набравшие наименьшее количество баллов можно, скорее всего, оставить на следующие месяцы, не испытывая по этому поводу негативных эмоций и чувства вины.
«Чтобы подойти к Новому году с праздничным настроением, важно не переусердствовать с делами в декабре и наполнить последний месяц года приятными моментами. Можно сесть и подумать, а лучше также написать в две колонки: «Что я должен сделать?» и «Что я хочу сделать?». Например, «я должен закрыть проект», «я должен завершить обучение», и «я хочу сходить покататься на коньках», «я хочу на новогодний мастер-класс по рисованию». Для того, чтобы в канун Нового года иметь праздничное настроение, крайне важно в декабре сочетать дела из списка «я должна» с «я хочу», – делится советом психолог.
В суете последнего месяца года важно прислушиваться к себе, оценивать своё эмоциональное состояние. Например, подсказывает психолог, можно разместить на видном месте, например, на экране телефона, вопрос: «как я себя чувствую прямо сейчас?». Каждый раз, при взгляде на экран, констатировать: «я устала», «я раздражена» или «мне хорошо». Если негативные эмоции будут заметно преобладать – нужно подумать о перезагрузке, о том, как вернуть энергетический ресурс. Например, посвятить время делу из списка «я хочу».