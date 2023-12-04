Как все успеть и остаться бодрым перед Новым годом

Декабрь, по признанию многих, сложный месяц. К привычным повседневным делам добавляются дедлайны на работе, ивенты, утренники детей, покупка подарков и так далее. Эта суета отнимает много сил, и часто к самому Новому году люди подходят изрядно уставшими, что омрачает ощущения от праздника. Мы спросили у психолога – как можно этого избежать?

Верный способ, о котором всем давно известно – сесть и написать список всех дел, которые нужно завершить в этом году. Некоторым этого будет достаточно – и потом останется только радостно вычеркивать исполненное. А тем, у кого пунктов слишком много, можно дать совет проверить все планы, которые тревожат своей незавершённостью, «градусником готовности»: напротив каждого дела поставить балл от 0 до 5, в зависимости от того, насколько важно его сделать, есть готовность сделать его прямо сейчас и есть для этого ресурсы. Так наглядно проявятся пункты, за которые следует взяться, а дела, набравшие наименьшее количество баллов можно, скорее всего, оставить на следующие месяцы, не испытывая по этому поводу негативных эмоций и чувства вины.