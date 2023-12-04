Маменькины сынки и дочки: психолог рассказала, что делать, если партнер не оторвался от родителей

О том, как распознать не пройдённую сепарацию человека и что с этим делать, если вы находитесь с таким человеком в отношениях, в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru, рассказала психотерапевт, семейный психолог, кандидат психологических наук Светлана Попова.

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В списке триггеров, указывающих на отсутствие сепарации от родителей, специалист отметила:

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Отсутствие самоопоры, сложная автономность. Постоянный поиск одобрения, страх принять самостоятельное решение или ошибиться. Любое принятое решение ставится под сомнение. Выбор даётся очень сложно и часто болезненно.

Проблемы в личной жизни или сложные отношения с партнёром. Присутствует инфантильность, сложно в отношениях нести ответственность как за себя, так и за партнёра. Постоянная потребность в материнской заботе, опеке, желании быть принятым в любом своём проявлении. При этом самому принять партнёра становится очень сложно, т.к. партнёр всегда находится под критикой внутреннего «я», частых сомнений и мук выбора.

Постоянные поиски самого себя/нереализованность/потеря ориентира. Поиск самого себя может занимать всю жизнь, т.к. привычка не решать самому часто приводит к сомнению относительно своего выбора и часто за выбором стоит выбор родителей (или авторитарных взрослых – в зависимости от того, кто в детстве принимал главные решения за этого ребёнка и, кто является проекций родителей).

Внутренняя борьба за право своего мнения/зависимость от мнения окружающих. Важен авторитарный взрослый, который одобрит его решения. Не выносит критику или очень болезненно её переносит.

Проблемы с собственными детьми. Повторение сценария семейной системы, даже если в детстве человек ее критиковал. Мозг привык к тому, как надо, для него это единственно верный безопасный вариант для жизни.

Финансовая зависимость между родителями и ребёнком во взрослой жизни. Любая зависимость в ту или иную сторону – явный признак отсутствия сепарации от родителей, что приводит к смешению ролей в семейной системе.

Зависимость от алкоголя, наркотиков, игр, секса и всего прочего. Это может говорить о том, что есть проблемы с сепарацией.

Также эксперт выделила признаки, которые могут указывать на ложную сепарацию от родителей:

Сохранение обид на родителей (может быть на кого-то конкретно);

Воспроизведение родительских сценариев;

Компенсаторно-преувеличенная сепарация, когда человек склонен держать слишком большую дистанцию от родителей (гиперболизация от обратного);

Поиск идеальной матери в партнёре независимо от пола партнёра;

Бессознательный поиск окружения, состоящего из людей с системой мышления, похожей на родительскую;

Бунт против семейной системы через формулировки своих убеждений, которые прямо противоположны убеждениям родителей.

Бывает так, что мы можем вступать в отношения с людьми, которые находятся в болезненной зависимости от своих родителей. В такой ситуации психолог советует объединить усилия и вместе справиться с проблемой, которая мешает налаживать здоровые отношения.

«Нужно начать с себя и понять, почему ты оказался в отношениях с таким партнёром. Скорее всего, вас связывает что-то общее в части данного вопроса. Возможно, это «идеальный» момент, чтобы проработать это в себе.

При этом желательно заручиться поддержкой партнёра, т.к. без его осознания сложившейся ситуации вы ничего не сможете сделать или как-то повлиять на ситуацию. Всё может только усугубиться и перерасти в ложную сепарацию или в длительную агрессию», - говорит эксперт Попова.

Кроме того, психолог посоветовала отказаться от идеализаций и понимать, что каждый из нас имеет свою семейную систему со своими установками в ней.