«Синдром транжиры»: как избавиться от расточительности

В сезон распродаж бывает непросто вовремя остановиться: товары по экстремальным ценам так и кричат «купи меня». Не успеете и глазом моргнуть, как превратитесь в настоящую транжиру с зависимостью от маркетплейсов. Если симптомы расточительности проявляются постоянно и вы уже не в силах их преодолеть, на помощь придут родные, психотерапевты и психологи, пишет портал Psychologies Today. Какими бы ни были причины, избавиться от проблемы реально.

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Эксперты делят всех шопоголиков на несколько категорий. Первый тип — импульсивные личности, для которых шопинг становится своего рода терапией. В таких случаях не спешите срывать бирки и приучите себя возвращать весь «неликвид» в магазины. В качестве промежуточного этапа можно добавлять товары в корзину онлайн-магазина. А оплату откладывать, скажем, на ближайшие выходные. Многие из отложенных вещей растеряют свой шарм в ваших глазах за несколько дней.

Обеспеченные люди, которые просто не могут жить без брендовых вещиц и модных бутиков, попадают в другую категорию. Им, как правило, поход по магазинам заменяет уже не терапию, а хобби. Чтобы излечиться от зависимости, достаточно найти более интересную альтернативу торговым центрам. Лучше потратьте средства на разбор гардероба со стилистом — профессионал отобьет желание скупать все подряд и подскажет, за какими вещами действительно имеет смысл охотиться.