Психолог раскрыл топ главных причин измен в отношениях

Когда люди вступают в отношения, многие искренне верят, что они будут верны друг другу и не станут заводить романы с другими людьми. Время показывает, что не все ожидания сбываются.

© Кадр из фильма "Цена измены"

Измена — несоблюдение негласной договорённости о верности и сильнейший сигнал о том, что в отношениях что-то не в порядке.

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Что происходит в паре после измены, объяснил психолог Виталий Самсон.

Почему люди изменяют

Некоторые исследования (опросы Гарвардского университета и Pew Research Center), показывают, что около 45% мужчин и 37% женщин хотя бы раз в своей жизни вступали во внебрачные отношения.

Почему это происходит? Есть общепринятые мнения, что мужчины изменяют под влиянием физиологии — у них больше тестостерона, поэтому желание заняться сексом возникает чаще. Женщины же изменяют, когда недополучают эмоциональной теплоты дома и идут искать её в другое место. Но это стереотипы, которые не всегда оправдываются в жизни: мужчинам тоже иногда нужно душевное тепло, которое они недополучают в браке, а женщины тоже бывают не удовлетворены качеством секса с официальным партнёром.

Другие причины измены

Сексуальные проблемы: некоторые люди ищут удовлетворения своих сексуальных желаний, которые не готов воплотить постоянный партнёр.

Недовольство отношениями: несчастные или неудовлетворённые отношения могут быть толчком к поиску эмоциональной или сексуальной связи вне основной пары.

Кризис личности: иногда измена может быть связана с внутренними личностными конфликтами или поиском новой идентичности, особенно в периоды перемен или сомнений.

Разовые инциденты: корпоративы, встречи с друзьями, вечеринки с алкоголем, раздельный отпуск и так далее.

Человек считает себя «альфой» или просто разрешает себе изменять своему партнёру. Он делает это регулярно для поддержания уверенности в себе, подтверждения собственной привлекательности и повышения самооценки.

Безусловно, это общие причины измены. Каждая ситуация уникальна своими особенностями, предпосылками. А иногда то, что нам кажется изменой, ею вовсе не является.

Виталий Самсон, клинический психолог: Важно отличать измену от полигамных отношений, в которых изначально есть договорённость о подобной свободе.

Стадии проживания измены

Один из важных критериев для людей, которые вступают в отношения, — чувство безопасности. Это одна из базовых и важнейших потребностей каждого человека. Выбирая партнёра, мы прислушиваемся к внутреннему голосу — будет ли мне безопасно рядом с ним? Если ответ положительный, эти отношения имеют все шансы на успех и долгий срок.

Измена — крушение источника базового чувства стабильности и защищённости, потеря веры в честность и порядочность. Поэтому процесс восстановления доверия — долгий, непростой и не всегда успешный.

Измена — это утрата иллюзий и привычной жизни. Это всегда болезненный период для того, кто оказался преданным своим партнёром.

Человек проходит несколько стадий проживания измены, как и любого другого горя:

шок, отрицание;

обвинения себя;

злость на партнёра и его пассию;

безысходность, отсутствие будущего;

стремление вернуть, как было;

осознание, что «как было» уже не получится;

опустошенность;

развязка.

Продолжать ли отношения после измены

Измена, по сути, такой же кризис в отношениях, как и любой другой. У двух людей появляется ощущение, что между ними разрушилось что-то важное, это уже невозможно восстановить, а как строить союз по-новому, они пока не знают.

Виталий Самсон, клинический психолог: Как однажды сказал нейропсихолог и философ Джо Диспенза, отношения можно рассматривать как вклад в банке. Сначала мы делаем накопления: совершаем романтические поступки, дарим подарки, уделяем внимание, слушаем друг друга. «Счёт» пополняется, появляются проценты, дивиденды в виде близости, крепкой эмоциональной связи, доверия, единства, общих планов. Когда возникает кризис в отношениях, например измена, происходит переоценка ценностей.

Человек, который принимает решение, продолжать ли отношения после предательства партнёра, анализирует, сколько у него остается на «счету». Если измена «съела» большую часть вложенных средств, но «счёт» все еще остается полным, можно подумать над тем, чтобы сохранить отношения. Если же после измены «счёт» обнуляется или становится отрицательным, то остро встаёт вопрос, стоит ли заново делать этот «вклад».

Также измена — возможность взглянуть на отношения по-новому. Она часто рассматривается как разрушительный фактор в отношениях, особенно после долгих лет брака. Однако партнёры сталкиваются с важным выбором: сохранять связь или разойтись. Это сложное решение подразумевает не только осознание произошедшего, но и глубокое исследование самого себя.

«Человек, которому регулярно изменяют разные партнёры, тоже демонстрирует определённый паттерн поведения. И это важный повод, чтобы переписать когнитивную схему и придумать новое отношение, прежде всего к самому себе», — заметил Виталий Самсон.

Виталий Самсон, клинический психолог: Наши отношения с партнёром в большинстве случаев повторяют модель отношений родителей. А также то, как относился к нам родитель противоположного пола. То есть как папа общался с дочкой, так с ней и будут общаться мужчины. Если женщина привыкла к тому, что отец отсутствует в её жизни, ей будут попадаться подобные мужчины с избегающим типом характера. В этом случае нужно поработать над вопросом самоценности и выстраиванием личных психологических опор.

Когда измена происходит в долгосрочных отношениях, это означает, что нужно пересмотреть то, как в них удовлетворяются потребности обоих партнёров. Это может быть стимулом к глубокой трансформации отношений.

Даже сложные чувства и боль от предательства могут привести к честному и глубокому общению. В идеале оно должно происходить под руководством специалиста — семейного психолога. Он предложит новые, более здоровые способы взаимодействия в паре. Он также поможет принять решение, стоит ли двигаться дальше вместе или каждому пора идти своей дорогой.

Многие семейные кризисы проходят в одном и том же возрасте — 33–35 лет. Нередко пары после такого распадаются, но если воспользоваться этим поводом для того, чтобы поработать над самими собой, рассмотреть различные ситуации в паре и прийти к какому-то согласию, вполне возможно сохранить отношения и снова привнести в них страсть.

Иногда измена, как и любой кризис, может помочь людям открыть о себе и партнёре что-то важное и перейти на другой уровень взаимодействия.