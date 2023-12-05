Психолог рассказала, как распознать мужчину-тирана в начале отношений
Тиран — это человек, одержимый жаждой контроля и власти. Чтобы не попасть с таким в отношения, важно вовремя выявить манипулятора, в противном случае жизнь женщины может превратиться в кошмар. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Екатерина Батаева.
«Внешне девушке сложно выявить тирана. Это может быть успешный и привлекательный мужчина. В отношениях с тираном девушка оказывается в безвыходной ситуации, в мышеловке. Он постоянно контролирует, критикует, заставляет отчитываться. Женщина чувствуете себя виноватой, внутри поселяются неуверенность и тревога. Манипуляции — это любимый способ добиться желаемого, незаметно для окружающих. Тиран часто воздействует на слабые стороны, «играет» на чувствах вины и стыда», — объяснила эксперт.
Распознать тирана можно по нескольким признакам.
«Мужчина хочет полностью завладеть вашим расписанием. Он лучше знает, что вам надевать, куда и с кем ходить или не ходить. Он отслеживает, во сколько женщина ушла с работы и когда приехала домой. Звонит, пишет, «беспокоится» о том, как добралась. Он относится к женщине как контролирующий родитель. Постепенно такая «забота» перерастает в ограничения, запреты и наказания», — сказала психолог.
Для тиранов также характерны неконтролируемые вспышки ярости, ревность, унизительные замечания в адрес партнера, угрозы расставанием.
«Тиран винит в неудачах женщину и окружающих. Он часто врет, а если ему на это указать, то в ответ будет агрессия. Он также против работы женщины — она должна быть зависимой от него», — добавила психолог.
По словам Батаевой, есть и неочевидные признаки, по которым можно опознать такого человека.
«В начале отношений кажется, что он ведет себя идеально, но при этом грубит официантам, таксистам, курьерам, своей маме. После общения с таким мужчиной вам становится не по себе: чувствуете себя виноватой и несчастной. Иногда у него проскальзывает фраза: «Ты сама провоцируешь меня». Так он перекладывает ответственность за свое поведение на вас. Кроме этого, часто наказывает вас своей холодностью и молчанием. Тиран постепенно пытается ограничить круг общения девушки: запрещает встречаться с друзьями, чтобы никто не открыл ей глаза на происходящее», — рассказала специалист.
Наиболее подвержены мужчин-тиранов — женщины с низкой самооценкой, не получившие любви и внимания в детстве, а также женщины со стертыми личными границами и те, кто не умеет говорить «нет».
«Такими легко управлять — они не умеют выставлять границы, терпят недостойное поведение, ведутся на различные провокации. Соглашаясь там, где вы не согласны, вы становитесь очень удобной девушкой. Таких женщин мужчины не ценят, не уважают. Если вы умеете говорить «нет», то счастливых моментов в жизни станет больше. Вы будете выбирать того мужчину, те отношения, ту жизнь, которые вам нравится», — добавила психолог.