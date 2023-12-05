Психолог рассказала, как распознать мужчину-тирана в начале отношений

«В начале отношений кажется, что он ведет себя идеально, но при этом грубит официантам, таксистам, курьерам, своей маме. После общения с таким мужчиной вам становится не по себе: чувствуете себя виноватой и несчастной. Иногда у него проскальзывает фраза: «Ты сама провоцируешь меня». Так он перекладывает ответственность за свое поведение на вас. Кроме этого, часто наказывает вас своей холодностью и молчанием. Тиран постепенно пытается ограничить круг общения девушки: запрещает встречаться с друзьями, чтобы никто не открыл ей глаза на происходящее», — рассказала специалист.