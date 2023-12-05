Психолог объяснила природу людских суеверий

Полимодальный психолог, автор книги "Роман с Абьюзом" Паулина Золотинская поделилась с порталом «Южный федеральный» своим мнением по поводу того, почему люди верят в приметы. По ее словам, все, что пугает человека, связанно с неизвестным, лежит в области неопознанного, и психика не понимает, как на это реагировать. Это состояние заставляет людей защищаться.

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Мозг выбирает самую доступную форму защиты, прибегая к информации о домыслах и суевериях. Там же есть короткие и простые подсказки, как защититься: если черная кошка перебежала дорогу – сплюнь три раза.

По мнению специалиста, наиболее эффективный способ борьбы со страхом – получение знаний. Золотинская приводит пример связи словосочетания "пятница 13" со злыми духами. Она объясняет, откуда взялась эта связь. История свидетельствует, что 13 октября 1307 года в пятницу французский король Филипп IV арестовал и казнил верхушку ордена тамплиеров.