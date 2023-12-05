Сколько объятий в день нужно человеку

В эфире «Радио 1» она напомнила об исследовании американского психотерапевта Вирджинии Сатир, согласно которому нужно обниматься минимум четыре раза в день, для хорошего самочувствия – восемь, а для счастья – больше 12.

© runews24.ru

Кардиакос подчеркнула, что при близости с человеком, который нам приятен, у нас усиливается выработка окситоцина – гормона любви. Также мы получаем чувство защищенности, заботы. Важно, чтобы была близость с человеком, который обнимает. В противном случае мы получим стресс. Объятия по принуждению не принесут ничего полезного.

Психолог добавила, что необходимость в этом связана с материнской любовью. Мама обнимает новорожденного, передавая ему свое тепло, когда ему страшно или больно.