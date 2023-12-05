Психолог объяснила, чем опасен синдром «хорошей девочки»

Психолог Наталья Тонконогих рассказала, чем опасен синдром «хорошей девочки». По словам эксперта, чрезмерная зависимость от чужого мнения способна разрушить человека.

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Специалист подчеркнула, что каждый человек уникален. По ее словам, проявление собственных особенных талантов, характера, убеждений приводит к успеху.

— Стремление быть хорошим или хорошей для всех — это утопия, потому что все люди разные и угодить всем невозможно, — пояснила психолог в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как отметила Тонконогих, все великие люди в любой сфере деятельности добивались успеха только потому, что не обращали внимания на чужое мнение. Если человек пытается соответствовать общим стандартам, он теряет индивидуальность.

Психолог добавила, что зачастую именно женщины стараются подстроиться под окружающих в семье, на работе, в кругу друзей. Синдром «хорошей девочки» может привести к депрессии, тяжелым болезням.

В свою очередь психолог Артур Вафин сообщил, что слишком долгий поиск второй половинки может вызвать депрессивные состояния, разочарование в людях и в себе. При неудачном поиске человек замкнется в себе и прекратит интересоваться противоположным полом, передает издание argumenti.ru.