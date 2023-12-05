5 женских ошибок, из-за которых не зовут замуж
Переживания родственников насчет вашего семейного положения уже не кажутся пустой болтовней? Возможно, вы ненароком отпугиваете женихов, сами того не подозревая. Предлагаем ознакомиться со списком типичных ошибок женщин, которые хотят замуж.
Неопределенность
Критерий «за все хорошее, против всего плохого» при выборе мужчины, с которым захочется связать жизнь, не стоит держать в голове. Идеальных людей не существует, у всех есть свои достоинства и недостатки. Хорошенько подумайте над приоритетами: вам нужен безнадежный романтик и розы для публикации фотографий в соцсетях или тот, кто с трудом выражает чувства, но не даст вас в обиду? На двух вариантах, разумеется, выбор не заканчивается, это лишь пример. Определитесь, какой именно мужчина вам нужен, и вы наверняка не проморгаете судьбоносную встречу. А может быть, такой человек уже есть в вашем окружении?
И одной хорошо
Только вам решать, как жить. Быть может, одной вам действительно хорошо. Главное, честно ответьте себе на вопрос: это ваше истинное убеждение или защитная реакция психики глубоко одинокой девушки? Если в глубине души теплится надежда найти того самого, не зацикливайтесь на одиночестве. Мечтать о скорой свадьбе и транслировать токсичную самодостаточность — заведомо проигрышная стратегия.
Ревность
Стоит только зародиться взаимной симпатии, как вы начинаете качать права? Не удивляйтесь, что парни сбегают после первого же допроса. Когда статус отношений неясен и далек не только от брака, но и от сожительства, посягательство на личную свободу пугает любого человека. Пока вы спрашиваете, кто эти дамы у него в подписках и почему вчера он не отвечал вам целых 30 минут, потенциальный жених представляет, насколько невыносимы вы будете в статусе официальной жены.
Боязнь ошибиться
Страх сделать ошибку лишает вас малейшего шанса на замужество. Отношения — это риск, но разве мы бы ценили доверие, преданность и верность, если бы не существовало печальных альтернатив? Оценку за неудачную попытку во взрослой жизни не ставят, зато вы получаете опыт, который поможет в дальнейшем. Синдром отличницы заставит вас перебирать кандидатов долгие годы, прежде чем вы осознаете свою ошибку.
Привычка доминировать
Даже если вы за новую этику и тотальное равноправие, помните, что архетипы «добытчика» и «хранительницы очага» не испарились окончательно. Вы, вероятно, обидитесь, если он предложит оплатить вам счет на первом свидании, правда? Но какой бы сильной и самодостаточной ни была женщина, мужчина должен чувствовать себя нужным. Иначе он найдет о ком позаботиться на стороне.