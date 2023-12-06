Ювелирный бренд SOKOLOV и дейтинг-сервис Mamba провели исследование, в ходе которого россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных. Соответствующие результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

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68 процентов мужчин и 27 процентов женщин рассказали, что никогда не получали презенты от своих избранников. Некоторые респонденты признались, что подобный подход в отношениях послужил причиной для расставания. В то же время выяснилось, что 77 процентов мужчин и 86 процентов женщин после расставания продают подарки от экс-возлюбленных или передаривают друзьям.

17 процентов опрошенных россиян столкнулись с требованиями вернуть подарки после расставания. Отмечается, что половина респондентов отдали их своим бывшим избранницам обратно, почти четверть проигнорировали просьбу, каждый пятый предложил деньги, а остальные сделали вид, что выкинули или потеряли презент.