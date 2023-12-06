8 видов эмоционального насилия и как его остановить

Моральное насилие часто недооценивают, но, если ущерб не виден, это не значит, что его нет. Список ниже поможет распознать проблему, пока не стало слишком поздно.

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Гиперопека

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Иногда чрезмерная опека партнера может казаться проявлением мужественности, заботы и даже любви. Тем не менее существует тонкая грань между защитой и гиперопекой. Спросите себя: у мужчины есть реальные причины вас контролировать, такие как скрытность и неверность с вашей стороны, или он ревнует к любому другому человеку в вашей жизни из-за чувства неполноценности? Если агрессия к вашей социальной жизни кажется болезненной и навязчивой, вам не кажется. Позаботьтесь о своей физической безопасности, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Газлайтинг

Газлайтинг — это попытка заставить человека поверить, что он сходит с ума. Например, с помощью его переживаний, не имеющих рационального объяснения. Газлайтер заставляет вас спросить себя: «Я что, сошла с ума?» Известный эксперимент на эту тему подразумевал прямой обман: человек в компании подставных лиц пробовал соленое блюдо. Окружающие обсуждали, насколько оно сладкое. Под давлением психика респондент сдавался, и блюдо казалось ему не таким уж соленым. А партнер, который вас оскорбляет, может убеждать вас, что он действует так ради любви или потому, что вы это заслужили. При первых признаках газлайтинга ищите моральной поддержки на стороне: прямая конфронтация только усилит давление.

Оскорбления

Казалось бы, здесь все очевидно, тем не менее слова не всегда однозначны. Сказанное может показаться несерьезным и поверхностным, но глубоко вас ранить. Часто оскорбления маскируются под шутки или приобретают черты газлайтинга. Если в остальном вы довольны отношениями, пришло время серьезно поговорить с партнером и решить, какие слова в вашей паре недопустимы и что будет, если они прозвучат.

Изоляция

Насильники часто искусны в том, чтобы создать ситуацию, в которой вам некуда пойти и не к кому обратиться. Они делают все, чтобы изолировать вас от семьи и друзей — часто по псевдоблагородной причине. Проблема в том, что, когда случаются ссоры и размолвки, единственный человек, к которому жертва может обратиться за утешением, — это ее обидчик, который всегда готов произнести «волшебные» слова: «Мне жаль», «Я люблю тебя», «Это больше не повторится, я готов измениться ради тебя». Даже если вас не смущает практически полное отсутствие общения с другими людьми, убедитесь, что у вас есть как минимум три человека, к которым вы можете обратиться за помощью в любой момент.

Игнорирование

Манипуляция обидой — одна из самых страшных пассивно-агрессивных тактик, особенно если она продолжается часами и даже днями. В такие моменты вы чувствуете, словно вас не существует. Когда партнер хладнокровно расхаживает по комнате, делая вид, что не слышит и не видит вас, поверьте, это не признак дипломата в отношениях. Манипулятор знает, что вы уязвимы и испытываете душевные страдания, этого он и добивается. Если такое происходит регулярно, убедитесь, что в ваших отношениях есть за что держаться. Ведь ваши чувства уже ни во что не ставят.

Преследование

В наши дни преследование дается эмоциональным насильникам как никогда просто: фотографии, геопозиция в соцсетях, доступность мобильной связи в любое время дня и ночи. Одно дело, если парень провожает до такси и спрашивает, как вы добрались до дома на ночь глядя. И совсем другое, если устраивает истерику из-за того, что вы не предупредили о планах выйти из офиса по делам в обеденный перерыв или умолчали о случайной встрече с подругой. Едва ли от такой привычки можно избавиться без психотерапии, так что не советуем списывать преследование на влюбленность.

Ущерб имуществу

Если мужчина позволяет себе бить посуду, переворачивать мебель и так далее, помните, что до физического насилия ему остался один шаг. Это неуместное проявление гнева, которое нельзя списать на излишнюю эмоциональность. Он уже теряет контроль над собой, и никакие слова и жизненные принципы не могут гарантировать того, что в следующий раз очередной предмет интерьера полетит в стену, а не в вас.

Финансовые злоупотребления