8 видов эмоционального насилия и как его остановить
Моральное насилие часто недооценивают, но, если ущерб не виден, это не значит, что его нет. Список ниже поможет распознать проблему, пока не стало слишком поздно.
Гиперопека
Иногда чрезмерная опека партнера может казаться проявлением мужественности, заботы и даже любви. Тем не менее существует тонкая грань между защитой и гиперопекой. Спросите себя: у мужчины есть реальные причины вас контролировать, такие как скрытность и неверность с вашей стороны, или он ревнует к любому другому человеку в вашей жизни из-за чувства неполноценности? Если агрессия к вашей социальной жизни кажется болезненной и навязчивой, вам не кажется. Позаботьтесь о своей физической безопасности, пока ситуация не вышла из-под контроля.
Газлайтинг
Газлайтинг — это попытка заставить человека поверить, что он сходит с ума. Например, с помощью его переживаний, не имеющих рационального объяснения. Газлайтер заставляет вас спросить себя: «Я что, сошла с ума?» Известный эксперимент на эту тему подразумевал прямой обман: человек в компании подставных лиц пробовал соленое блюдо. Окружающие обсуждали, насколько оно сладкое. Под давлением психика респондент сдавался, и блюдо казалось ему не таким уж соленым. А партнер, который вас оскорбляет, может убеждать вас, что он действует так ради любви или потому, что вы это заслужили. При первых признаках газлайтинга ищите моральной поддержки на стороне: прямая конфронтация только усилит давление.
Оскорбления
Казалось бы, здесь все очевидно, тем не менее слова не всегда однозначны. Сказанное может показаться несерьезным и поверхностным, но глубоко вас ранить. Часто оскорбления маскируются под шутки или приобретают черты газлайтинга. Если в остальном вы довольны отношениями, пришло время серьезно поговорить с партнером и решить, какие слова в вашей паре недопустимы и что будет, если они прозвучат.
Изоляция
Насильники часто искусны в том, чтобы создать ситуацию, в которой вам некуда пойти и не к кому обратиться. Они делают все, чтобы изолировать вас от семьи и друзей — часто по псевдоблагородной причине. Проблема в том, что, когда случаются ссоры и размолвки, единственный человек, к которому жертва может обратиться за утешением, — это ее обидчик, который всегда готов произнести «волшебные» слова: «Мне жаль», «Я люблю тебя», «Это больше не повторится, я готов измениться ради тебя». Даже если вас не смущает практически полное отсутствие общения с другими людьми, убедитесь, что у вас есть как минимум три человека, к которым вы можете обратиться за помощью в любой момент.
Игнорирование
Манипуляция обидой — одна из самых страшных пассивно-агрессивных тактик, особенно если она продолжается часами и даже днями. В такие моменты вы чувствуете, словно вас не существует. Когда партнер хладнокровно расхаживает по комнате, делая вид, что не слышит и не видит вас, поверьте, это не признак дипломата в отношениях. Манипулятор знает, что вы уязвимы и испытываете душевные страдания, этого он и добивается. Если такое происходит регулярно, убедитесь, что в ваших отношениях есть за что держаться. Ведь ваши чувства уже ни во что не ставят.
Преследование
В наши дни преследование дается эмоциональным насильникам как никогда просто: фотографии, геопозиция в соцсетях, доступность мобильной связи в любое время дня и ночи. Одно дело, если парень провожает до такси и спрашивает, как вы добрались до дома на ночь глядя. И совсем другое, если устраивает истерику из-за того, что вы не предупредили о планах выйти из офиса по делам в обеденный перерыв или умолчали о случайной встрече с подругой. Едва ли от такой привычки можно избавиться без психотерапии, так что не советуем списывать преследование на влюбленность.
Ущерб имуществу
Если мужчина позволяет себе бить посуду, переворачивать мебель и так далее, помните, что до физического насилия ему остался один шаг. Это неуместное проявление гнева, которое нельзя списать на излишнюю эмоциональность. Он уже теряет контроль над собой, и никакие слова и жизненные принципы не могут гарантировать того, что в следующий раз очередной предмет интерьера полетит в стену, а не в вас.
Финансовые злоупотребления
Когда речь идет о домашнем насилии, о деньгах вспоминают нечасто. Тем не менее практически во всех жестоких отношениях жертва зависит от манипулятора не только морально, но и финансово. Мужчина может запрещать работать, выдавать деньги только после просьбы и на конкретные вещи. Единственная цель — ограничить возможность разорвать отношения и внушить страх к самостоятельной жизни. На первый взгляд перспектива радоваться жизни за счет любимого человека может быть заманчивой, но даже в такой ситуации вы не должны терять контроль над собственной жизнью.