Признаки того, что он хочет на тебе жениться

Признаки того, что мужчина готов создать семью, могут быть не совсем очевидны. Есть несколько особенностей поведения, которые помогут понять, хочет ли мужчина жениться. Какие именно?

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1. Он стал более скрытным

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Конечно, это не касается тех ситуаций, когда у вас возникают конфликты на ровном месте и ссоры. Здесь, скорее, мужчина попросту избегает твоего общества. Однако, если у вас все хорошо, то, возможно, он готовит какой-то сюрприз. Ключевой момент здесь – это его поведение. Если у мужчины спокойная реакция на вопрос "Где ты был?", скорее, всего, он замышляет что-то интересненькое.

2. Он стал чаще затевать разговоры о будущем

Для мужчин эта тема – практически табу. Потому что давать обещания для них означает одно – строить совместные планы. А планы ведут, как ни крути, к браку. Если он все чаще беседует с тобой на тему далеких перспектив, это означает, что тебя и только тебя он видит в своем будущем. Хочет ли мужчина на тебе жениться в данном случае? Ответ очевиден.

3. Он планирует путешествия вдвоем

Если у вас зашли разговоры о переносе твоего отпуска, чтобы поехать куда-то отдыхать вместе, то, возможно, у него затаилась мысль позвать тебя замуж в путешествии. Что может быть красивее, чем предложение на побережье тропического острова под жарким южным солнцем?

4. Он начал активно экономить

Возможно, ты заметила, что раньше твой парень был более расточительным, а сейчас копит копеечку к копеечке. Это верный признак того, что он собирает кругленькую сумму. Кольцо, свадьба, медовый месяц, дом – все это требует больших вложений. И, если твой мужчина думает связаться с тобой свою судьбу, скорее всего, он озадачится накоплением финансового ресурса. Тут совершенно понятно, хочет ли мужчина жениться или нет.

5. Он интересуется свадьбами

Если ты заметила, что твой мужчина вдруг начал смотреть ролики про организацию свадеб или рвется на свадьбу к своим друзьям, имей ввиду, это может быть признаком его готовности к браку. Такое поведение означает только одно: он рассматривает возможные варианты торжества.

6. Он знакомит тебя со своей семьей и просит тебя познакомить с твоей

Для мужчины это практические финальный уровень готовности к свадьбе. Тут уже у него и выбора практические не остается, как повести тебя к алтарю. Знакомство с родственниками – это очень ответственней шаг. Он означает, что мужчина представляет тебя как свою спутницу жизни. Сомнений на тему "хочет ли мужчина жениться", просто не остается.

7. Он заводит разговоры о доме и семье

Если твой мужчина все чаще рассказывает о своем стремлении остепениться, это признак того, что он хочет на тебе жениться. Такие заявления парни просто так не бросают. Найти свою тихую гавань и бросить в ней якорь – для них сродни подвигу.

8. Он спрашивает о твоих ювелирных предпочтениях