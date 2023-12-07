Психиатр рассказал о связи агрессии и СДВГ у взрослых

В половине случаев СДВГ передается людям по генам. Об этом рассказал психиатр Александр Абрамов. По его словам, если ранее СДВГ чаще диагностировали у детей, теперь симптомы этого синдрома диагностируют и у взрослых.

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Симптомы у детей и взрослых схожи. Это суетливость, импульсивность и неусидчивость, пишет РИА Новости. Если симптомы не купировать в раннем возрасте, во взрослой жизни они могут перерасти в агрессивность, предупредил Абрамов.

Диагностировать СДВГ у ребенка довольно просто. Что касается взрослых, часто синдром прячется за поведенческими привычками. Например, взрослые с СДВГ склонны к необдуманным поступкам, любят экстремальные виды спорта, лихачат, чаще злоупотребляют алкоголем и наркотиками.