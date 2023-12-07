Как научиться разговаривать с партнером, чтобы он вас слышал

Мужчины и женщины часто испытывают проблемы в общении друг с другом. Не так сказал, не то поняла, слово за слово — и готов конфликт. Чаще всего причина недопонимания в том, что мы привыкли по-разному выражать свои мысли и чувства.

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Как научить своего партнёра слышать нас и понимать, что мы хотим сказать, объяснил психолог Виталий Самсон.

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Почему мужчины и женщины не слышат друг друга

Наверняка многие во время разговора с представителем другого пола испытывали ощущение, будто мужчины и женщины говорят на разных языках. Словно мы не просто из разных стран, но и с разных планет — и представители иной цивилизации нас не слышат, не понимают, не чувствуют. Ситуации, когда мужчины и женщины не понимают друг друга, часто даже становятся сюжетами для мемов и стендапов.

Существует множество стереотипов о разнице полов. Например, что мужчины — более логичные и рассудительные, а женщины — более эмоциональные. Или что женщины внезапны, а мужчины склонны к планированию. Однако учёные и психологи не раз проводили исследования, доказывающие, что гендерные особенности не влияют на коммуникацию.

На самом деле для недопонимания может быть множество других причин, среди которых:

различия в мышлении;

особенности воспитания;

окружение и круг общения;

разный уровень интеллекта, в том числе эмоционального;

социокультурные факторы и влияние общества.

"Человек рождается с определённым набором генетических данных. По мере взросления он попадает в конкретную среду — его растят родители со своими характерами, привычками, устоями. В одной семье, к примеру, высокий градус тактильности: ребёнка часто обнимают, тискают, признаются в любви. В другой семье принято более «холодное» общение и любовь проявляется по-другому — например, через контроль, дисциплину, режим", — Виталий Самсон, клинический психолог.

В детском саду и школе человек попадает в ещё одно окружение и социум. Там он продолжает набираться опыта и напитываться, словно губка, навыками и реакциями. И так на протяжении всей жизни.

Может наступить момент, когда человек решает осознанно и самостоятельно выбирать источники знаний и опыта и таким образом корректировать своё восприятие жизни и других людей. Но в целом на личность, характер и эмоциональный фон влияет не половая принадлежность, а мир вокруг нас. И недопонимания одного порядка могут возникнуть как с противоположным полом, так и со своим — просто из-за разного жизненного опыта.

То же и с чувством любви, которое для всех имеет разное проявление. Его база закладывается, опять же, в детстве.

Если родители много работали, зарабатывали, возили сына на море, покупали хорошие вещи, игрушки и подарки, то этот мужчина вырастет и начнёт также работать на благо семьи, дарить подарки жене. Таким образом он будет демонстрировать свою любовь и заботу.

А жене, может быть, нужно, чтобы он просто был рядом. Потому что её семья жила без большого достатка, но каждый вечер и выходные она с родителями проводила вместе: гуляли, играли, разговаривали и уделяли внимание друг другу. И подарки — это хорошо, но для неё не всегда про любовь.

"Что важно для одного, может быть менее важно для другого. Это не значит, что между ними нет чувств. Это значит, что они говорят на разных языках любви, и это необходимо учитывать", — Виталий Самсон, клинический психолог.

Языки любви: какими они бывают

Концепция языков любви предполагает, что выражение чувств к объекту симпатии подобно языку, на котором человек общается. Впервые об этом понятии заговорил американский автор Гэри Чепмен в своей книге «Пять языков любви: как выразить любовь вашему спутнику», впервые опубликованной в 1992 году.

Чепмен описывает пять языков, которые делят людей на группы:

Время

Партнёр, чей язык любви — «качественное время», ценит внимание и преданность. Ему важно, чтобы возлюбленный был готов к глубоким беседам и совместному досугу. Они вкладывают много энергии в организацию необычных свиданий и совместных занятий. Отговорки типа «задерживаюсь на работе» или «встречаюсь с друзьями» воспринимаются как разочарование.

Помощь

Этот язык любви включает проявление заботы о бытовых потребностях партнёра. Предложение взять на себя домашние дела, помощь в трудные моменты — это для них главное. Они оценивают вклад партнёра и ожидают взаимную поддержку.

Подарки

Люди этого типа проявляют любовь через знаки внимания в виде подарков. Имеет значение даже не материальная ценность, сколько знак внимания. Они стараются подобрать особенный и ценный подарок и ждут того же от своего партнёра. Непродуманные подарки «лишь бы что» или забывчивость в этом вопросе могут их расстроить.

Слова

Эти люди ценят прямые слова поддержки и привязанности. Для них фразы «я люблю тебя», «я рядом» и так далее приобретают большую ценность, чем любой подарок или помощь. Они радуются комплиментам и искренним словам любви, а неудачные фразы или молчание могут их ранить глубже, чем действия. Это люди-аудиалы, для которых слух — ключевой орган чувств и ощущений.

Прикосновения

Для этого типа личностей важно ощущать физическое присутствие партнёра, обниматься, держаться за руки без особой причины. Таких людей ещё называют кинестетиками, так как любая форма тактильности для них крайне важна. Отказ от прикосновений может серьёзно задеть их чувства.

Как правильно использовать языки любви для коммуникации с партнёром

Главное правило во всех отношениях — говорить о своих чувствах и желаниях. Ошибочно думать, что люди способны читать мысли и догадываться. Самый простой способ «научить» партнёра слышать — сказать словами.

"В российской культуре не слишком принято откровенно разговаривать внутри семьи: в своё время было много запретных тем, и отголоски того периода всё ещё живут в нас и в наших родителях. Однако тенденция показывает, что люди, которым сейчас ещё нет 30 лет, больше склонны к диалогу", — Виталий Самсон, клинический психолог.

В начале XXI века психологи и блогеры стали особенно активно обсуждать тему эмоций, личных границ, самопознания. Поколению зумеров близка эта позиция — быть откровенными, делиться наболевшим, рассказывать о своих чувствах. Да и отношение к психологии изменилось в лучшую сторону. Нередко к специалисту обращаются, чтобы лучше узнать себя и рассказать партнёру, какое отношение и обращение нам нравится.

Доверие и открытость — важные индикаторы эмоционального благополучия. Чем больше у человека здоровых выражений этих качеств, тем выше его успех и удовлетворённость жизнью. Эмоциональное здоровье также тесно связано с общим физическим благополучием и нормальной работой всех органов и систем организма. А также повышает шансы на налаживания коммуникаций с партнёром.

Так как заставить партнёра «разговориться»? Очень просто — словами и своим примером. Если вы хотите, чтобы вас обняли, обнимите сами и скажите, что прикосновения для вас крайне важны.

Ещё один способ — попробуйте перевести претензии в шутку! «Дорогая, я не волшебник и не умею угадывать твои желания. Расскажи, что бы тебе сейчас хотелось?» или «Играем в Деда Мороза! Пиши список своих желаний, я постараюсь их выполнить». Задача — вывести партнёра из невербального общения в вербальное, а непонятные намёки — в прямые просьбы и озвучивание истинных желаний.