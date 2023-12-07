Какие слова никогда не следует говорить скорбящему человеку

Во время траура наши слова способны утешить скорбящего члена семьи или друга или же увеличить степень их горя. Учёные Университета Трента в Канаде и Университета штата Уичито в США выяснили, какие слова ни в коем случае нельзя говорить скорбящему человеку.

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Среди фраз, которые не следует говорить в попытках утешить человека, можно выделить следующие:

«Тебе станет лучше», «Преодолей это» и «Двигайся дальше» — вот некоторые из бесполезных советов, о которых сообщили авторы работы.

Эти бесполезные комментарии предполагают, что тяжёлая утрата — это процесс выздоровления или исцеления с определённой конечной точкой, пишут авторы. И хотя люди могут проходить через разные фазы горя, эксперты склонны соглашаться, что это не линейный процесс. Боль со временем может уменьшиться, но она также может нахлынуть снова в, казалось бы, случайные моменты.