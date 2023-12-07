Психолог посоветовал не начинать подготовку к Новому году слишком рано

Слишком ранняя подготовка к такому знаменательному событию, как Новый год, может истощить эмоционально. Такое мнение высказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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— Лучше подготавливаться постепенно, без спешки и суеты, — уточнил он в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что для кого-то первый снег — важное событие, символизирующее переход к новому этапу. Человек начинает ставить себе новые цели, что-то менять в жизни. Хакимов подчеркнул, что этот период нужно использовать во благо, но не формировать события.

Хакимов подчеркнул, что все по плечу, если прикладывать усилия и двигаться вперед.

В свою очередь психолог Марина Философ рассказала о причинах, по которым люди ругаются во время новогодних праздников. У каждого члена семьи могут быть свои представления и ожидания о подарках, которые он получит, о том, как пройдут праздничные дни. Несовпадение желаемого и действительного может стать причиной испорченного настроения на все праздники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».