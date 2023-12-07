Как понять по сообщениям, что мужчина в вас влюблен

Глупые мемы и намеки на встречу: как понять по сообщениям, что он в вас влюблен
Мужчины могут быть очень загадочны, понять, что у них в мыслях порой нереально. При этом большинство мужчин раскрывают свое отношение к женщине еще на этапе переписки, сами того не подозревая.
Психолог Сергей Иванов рассказывает, какие сообщения от мужчины говорят о его далеко не дружеском интересе к вам.
Он всегда пишет первым
Если мужчина влюблен, он постоянно ищет способы связаться со своим объектом желания. Когда вы далеко от него, он будет пытаться вам писать, не дожидаясь вашей инициативы. Сергей: «Как правило, влюбленный мужчина готов сразу же ответить на ваше сообщение, и не важно, насколько он занят. И в большинстве случаев он пишет первым».
Он строит планы
Мужчины терпеть не могут переписываться, они хотят живого контакта и как можно быстрее. Наш эксперт подтверждает: «Если вы действительно его цепляете, ждите прямого предложения встретиться, причем в ближайшем будущем». Будьте осторожны, если мужчина никак не намекает на встречу — скорее всего, вы имеете дело с обычным «диванным писателем», который в принципе не рассматривает вас серьезно. Не тратьте время.
Он вас уважает
В мире мужчин уважение — один из основных пунктов в общении, и не только в отношении коллег и друзей мужчин, но также и со своей женщиной. Пусть вы знакомы не так давно, однако обратите внимание на тон сообщений — если мужчина всегда думает о том, чтобы вас не обидеть, есть хорошие новости — он к вам неравнодушен. Сергей: «Мужчина, который рассматривает вас как один из множества вариантов на ночь, просто не будет задумываться о ваших чувствах».
Он использует эмодзи
Абсолютное большинство мужчин терпеть не могут эти рожицы. Друг другу они пересылают их не так уж часто. Если мужчина ослеплен чувствами к женщине, он готов и не такое.
«Мужчина часто не знает, как выразить чувства, поэтому использует эмодзи направо и налево».
Кстати, по тому, какие эмодзи он вам присылает, можно определить вектор его заинтересованности. Подумайте об этом.
Он отправляет вам глупые видео и мемы Если мужчина готов потратить время на то, чтобы найти для вас смешной мем или видео, можете радоваться — он точно к вам неравнодушен. Мужчины в принципе не готовы тратить время на вещи, которые их не цепляют.
«Не обижайтесь, если мужчина отправляет вам глупый мем — он просто пытается скрасить ваш день, но делает это не слишком умело. Не будьте к нему очень строги, его обуревают чувства».