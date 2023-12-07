Блогерша Алена Водонаева назвала саморазвитие любовью к себе

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) саморазвитие одним из критериев любви к себе.

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Водонаева посоветовала девушкам, которые учатся любить себя, уметь говорить нет всем и всему, что противоречит их желаниями и принципам. Также она считает важным много читать, ходить пешком и всегда учиться. По мнению блогерши, стоит следить за своим питанием и окружать себя людьми, с которыми совпадают ценности и жизненные идеи.

«И главное — вы у себя одна/один. «Сначала маску на себя, а уже после…» — заключила телеведущая.

В ноябре Водонаева заявила, что ее не любит публика. Она призналась, что строга к себе и своим фанатам. Звезда «не разрешает» своим поклонникам вольности в вопросах питания и внешнего вида, так как делают это другие знаменитости. В пример она привела свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.