Считающим себя уродливыми людям дали совет

Тем, кого и в пожилом возрасте преследуют навязчивые мысли о недостатках собственной внешности, стоит обратиться за психологической помощью к специалисту, считает психотерапевт Филиппа Перри. Совет людям, считающим себя уродливыми, она дала в колонке для The Guardian.

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Специалистка рассказала, что получила два похожих письма — от мужчины и женщины. Мужчина пожаловался, что всегда был непривлекательным, и связал это с тем, что на протяжении последних 20 лет у него не было романтических отношений. «Я находил хобби, знакомился с разными компаниями. Я дружелюбен и открыт, умен, хорошо образован, начитан. Я повидал мир, у меня хорошая самооценка, я оптимист, и я люблю болтать», — рассказал автор письма. Мужчина добавил, что считает себя уродливым, несмотря на то, что его родные утверждают обратное.

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В ответ Перри отметила, что историю о собственной исключительной уродливости мужчина мог выдумать, чтобы объяснить причины одиночества.

«Полюбите себя, свое тело, обращайтесь с собой хорошо, примите себя — и это будет заметно», — написала она.

Специалистка порекомендовала автору письма обратиться к психотерапевту, который поможет понять, почему мужчина потерял веру в свою привлекательность после последних отношений.

Второе письмо написала 68-летняя учительница, которая была счастлива в браке на протяжении 39 лет, но очень переживает из-за того, что, как ей кажется, люди смотрят на ее лицо с отвращением.

«Может быть, мне нужно сделать операцию, которая позволит мне чувствовать больше принятия со стороны других? Или это приведет к большим стрессу, депрессии, изоляции? Определение слову "уродливый" существует, и это — я», — переживает женщина.

В ответ Перри отметила, что иногда к пластической хирургии действительно прибегают тогда, когда на самом деле нужно решать ментальные проблемы. Кроме того, отметила специалист, в старшем возрасте стоит избегать общей анестезии, если она не необходима для операции, от которой зависит жизнь человека.

Проблема умных людей, а, кажется, вы такая, в том, что вы можете использовать свой ум, чтобы убедить себя в собственной дефектности. Но если бы на сто процентов верили, что пластика сработает, вы бы не спрашивали моего совета. Есть опасность, что, если проблема ментальная, после операции вы все еще будете недовольны собой — отвращение к себе никуда не денется Филиппа Перри психотерапевт

Перри посоветовала обратиться к психоаналитику или психотерапевту, однако тщательно подобрать врача — нужен тот, кто будет не рассуждать о внешности женщины, а постарается найти причину, которая привела к отвращению к себе.