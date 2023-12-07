Психолог рассказала, как зависимость партнера от родителей рушит отношения

Зависимость одного из партнеров от родителей может разрушить отношения с возлюбленным, заявила NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Эксперт объяснила, что многие родители ведут себя неправильно, когда у их ребенка начинается процесс сепарации. Из-за этого в будущем в отношениях у такого человека будут возникать конфликты и недопонимания.

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Проблема зависимости партнера от родителей достаточно распространенная. Дело в том, что, когда начинается процесс сепарации, многие родители ведут себя неправильно. Например, не ценят личное пространство ребенка, не дают ему проявлять себя как личность, совершать ошибки. В итоге ребенок привыкает к этому симбиозу и считает такое поведение нормой, — отметила психолог.

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По словам Дугенцовой, когда такой ребенок вырастает и вступает в отношения или заводит семью, ситуация не меняется. Причина конфликта будет оставаться неизменной, поскольку один из партнеров всегда будет обращаться за советом к родителям. Единственное, что может помочь, — это сепарация, подчеркнула специалист.

Также эксперт сообщила, что с каждым годом это сделать сложнее. И если человек не может принять решение, не позвонив маме или не задумавшись, что об этом подумает папа, ему нужна терапия, самостоятельно с этим справиться практически невозможно, объяснила Дугенцова.

И самое интересное, что этот симбиоз может продолжаться даже в тех случаях, когда родителей уже нет в живых. Это состояние весьма опасно, это должны понимать как родители, так и ребенок. По этой причине и придумали кризисы, сепарацию, для этого наша психика развивается. Мешать этому процессу нельзя, даже если для родителя это будет болезненно, — резюмировала психолог.