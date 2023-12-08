Психолог рекомендовала написать лист благодарностей самому себе перед Новым годом

«Составьте лист благодарности, напишите все, за что вы благодарны себе в уходящем году, составьте список своих побед и свершений. Эти победы могут быть и маленькими. Подумайте, что полезного или хорошего вы сделали в уходящем году? Вспомните даже совсем небольшие дела. Похвалить себя можно и за попытки. Мало у кого получается достичь чего-то с первого раза», – сказала Климакова.