Психолог рекомендовала написать лист благодарностей самому себе перед Новым годом
Перед Новым годом полезно составить свой список побед и поблагодарить себя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Мария Климакова.
«Составьте лист благодарности, напишите все, за что вы благодарны себе в уходящем году, составьте список своих побед и свершений. Эти победы могут быть и маленькими. Подумайте, что полезного или хорошего вы сделали в уходящем году? Вспомните даже совсем небольшие дела. Похвалить себя можно и за попытки. Мало у кого получается достичь чего-то с первого раза», – сказала Климакова.
Клинический психолог, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Юлия Кочетова добавила, что перед Новым годом следует завершить некоторые важные дела.
«Войдите в новый год максимально здоровым – физически и эмоционально. Посетите своего лечащего врача, добавьте физические нагрузки в свою повседневную жизнь, пешие прогулки, зарядку, спорт зал – все, что вам нравится и доставляет радость. Попробуйте сделать шаг к решению ментальных проблем. Если вы чувствуете, что подходите к Новому году эмоционально опустошенным, с негативным настроем, апатией и сниженным настроением – посетите психолога, разберите эти проблемы и получите необходимые рекомендации», – отметила Кочетова.