Психолог рассказал, как привлечь достойного мужчину
Чтобы привлечь достойного мужчину, нужно быть достойной женщиной. Об этом психолог Марк Бартон рассказал в авторском телеграм-канале. Эксперт уверен, что многие женщины даже не догадываются, в чем их проблема. В результате переходят из одних неудачных отношений в другие и «все неурядицы несут следом за собой». Ничего не меняется, и того самого никак не выходит найти. К счастью, ни манипулировать кавалером, ни ломать себя, чтобы исправить ситуацию, не нужно.
Психолог объяснил, что имеет в виду под достоинством. Во-первых, женщина не должна переносить на ухажера опыт прошлых отношений. Во-вторых, неуместны сцены ревности и попытки привлечь внимание с помощью манипуляции. И в третьих, не нужно пытаться раздавить человека и показать, что вы круче.
Ранее психолог Алена Макарова объяснила, почему люди так по-разному живут на одну и ту же зарплату.