Психолог рассказал, как привлечь достойного мужчину

Чтобы привлечь достойного мужчину, нужно быть достойной женщиной. Об этом психолог Марк Бартон рассказал в авторском телеграм-канале. Эксперт уверен, что многие женщины даже не догадываются, в чем их проблема. В результате переходят из одних неудачных отношений в другие и «все неурядицы несут следом за собой». Ничего не меняется, и того самого никак не выходит найти. К счастью, ни манипулировать кавалером, ни ломать себя, чтобы исправить ситуацию, не нужно.