Как научиться говорить о сексе с любимым

Гармония в постели играет важную роль в построении крепких отношений, основанных на любви и взаимопонимании. К сожалению, зачастую людям сложно обсуждать проблемы, возникающие в сексуальной жизни.

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Часто за молчаливостью стоит стеснение и неготовность открыто говорить о своих чувствах и ощущениях. При этом простой разговор по душам способен в два счета разрешить трудности и подарить обоим море удовольствия.

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Как научиться разговаривать о сексе с любимым мужчиной, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Определите причину стеснения

Для начала нужно разобраться, почему вы так сильно стесняетесь поговорить с молодым человеком о вашей общей интимной жизни. Возможно, проблема кроется в поставленных еще в детстве блоках о том, что подобного рода разговоры – верх неприличия. Или же вы стесняетесь из-за собственной неопытности, возможно, считаете себя непривлекательной в сексуальном плане или боитесь обидеть партнера, задев его мужское достоинство. Нужно помнить, что мужчина, который спит с вами – близкий человек и ему можно доверять. Разумеется, если речь идет о нормальных, полноценных отношениях. Раз уж вы согласны сливаться с мужчиной в любовной игре, стесняться говорить с ним о сексе точно не стоит.

Начните говорить во время секса

Если пара еще не дошла до уровня, когда любые, даже самые деликатные вопросы обсуждаются абсолютно спокойно, затруднительно представить себе обстоятельства, при которых вдруг можно обратиться к любимому человеку с вопросом, касающимся интимной сферы. Пресловутое «нам надо поговорить» сразу вызывает у собеседника неприятные эмоции. Разговаривать о сексуальной жизни за обеденным столом тоже не очень комфортно. Совсем иной настрой овладевает людьми непосредственно во время любовной игры. Думать о стеснении в такой ситуации в голову не придет. Так что отличным моментом для того, чтобы рассказать, что вам нравится, будут непосредственно минуты близости.

Рассказывайте о своих впечатлениях

После секса также полезно обсудить с любимым, как прошла бурная ночь. Помните, молодой человек очень дорожит своим мужским достоинством, так что описывать впечатления лучше в восторженных тонах, делая акценты на том, что вам очень понравилось, и аккуратно добавляя замечания о нюансах, которые вам хотелось бы изменить. Будьте уверены, мужчина крайне заинтересован в том, чтобы довести свою возлюбленную до пика наслаждения. Молодому человеку очень приятно чувствовать себя виртуозом в постели. Помогите ему достичь мастерства, объясняя, что вам особенно нравится.

Определитесь с желаниями