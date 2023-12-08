5 верных признаков, что мужчина думает о вас после разрыва

Повышенная эмоциональность представительниц прекрасной половины человечества приводит к тому, что они ярче и сильнее переживают серьезные перемены в жизни. Например, разрыв с очередным возлюбленным для девушки может завершиться громкой истерикой и даже затяжной депрессией, а молодых людей редко замечают за бурным переживанием завершения отношений.

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Однако это вовсе не означает, что мужчины не испытывают эмоции, потеряв благоверную. Напротив, они могут так же сильно тосковать.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает, по каким признакам можно распознать, что бывший сильно скучает.

Новое хобби, необычные увлечения

Когда разрыв с девушкой прошел незаметно, мужчина будет вести себя ровно также, как в то время, когда с ней встречался. Если же после расставания молодой человек начинает отчаянные попытки разнообразить свою жизнь, значит, он сильно скучает и находится в подавленном состоянии. Об этом может свидетельствовать появление новых необычных увлечений. Например, если тихий и спокойный мужчина после завершения отношений вдруг начал заниматься экстремальным спортом, это явно говорит о его отчаянии из-за потери любимой. Таким образом он пытается отвлечься от грустных мыслей или же привлечь к себе внимание потерянной девушки.

Самоизоляция

Также возможно обратное развитие событий. Мужчина, расстроенный после разрыва с дорогой сердцу девушкой, может, напротив, полностью закрыться в себе, избегать общения с окружающими. Такое тяжелое преддепрессивное состояние способно привести к серьезному заболеванию. Если молодой человек пропал из социальных сетей, полностью прекратил общение с общими знакомыми и пропал со всех радаров, это значит, что он сильно скучает и находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Мониторинг соцсетей

Верным признаком того, что мужчина не готов полностью отпустить вас и заняться собственной жизнью, является активный мониторинг социальных сетей. Если бывший постоянно просматривает ваши фотографии, ставит лайки, восторженные или нейтральные комментарии и реакции, значит, он до сих пор о вас думает, и возможно даже рассчитывает на воссоединение в будущем.

Активное знакомство с другими женщинами

Гиперактивное знакомство с другими представительницами прекрасного пола также говорит о нестабильном состоянии молодого человека. Если он стал регистрироваться на всех подряд сайтах знакомств, сигнализирует о своем холостяцком положении в социальных сетях и так далее, скорее всего, таким образом, мужчина пытается заглушить душевную боль из-за разрыва. Вероятно, потеря вас создала в его жизни зияющую пропасть, которую он пытается закрыть любыми возможными способами.

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