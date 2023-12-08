Как правильно ссориться
Ни одни даже самые идеальные отношения не могут обойтись без ссоры, когда сталкиваются два мнения, а влюблённые ещё не успели притереться друг к другу. В такой ситуации есть хорошая вероятность, что прозвучат слова, которые обидят и заденут за живое.
Как сгоряча не испортить отношения — «Секрету» рассказал эксперт.
Основное направление, в котором нужно двигаться и в отношениях в целом, и при ссоре в частности, — это желание сохранить мир и гармонию в паре. Поэтому во время конфликта, прежде чем что-то говорить, хорошо бы задать себе вопрос: а то, что я сейчас скажу, не испортит ли наши отношения?
По словам специалистки, есть три момента, на которые во время ссоры нужно обращать особое внимание.
Первое — претензии. Нужно помнить, что сама по себе претензия не укрепляет отношения, она их накаляет. Поэтому стоит либо просто не говорить её, либо формулировать свой запрос как-то иначе. При этом любая претензия порождает боль, а та порождает новую боль. В итоге — конфликт.
Второе — самоутверждение. Во время ссоры есть большое желание говорить фразы вроде «Я знаю», «Мне это известно», «Я это делал», «Я же тебе говорила». Всё то, что человек говорит с позиции сверху, самоутверждаясь за счёт другого и заставляя второго чувствовать себя незначительным и глупым.
Третье — сравнение. Лучше не сравнивать партнёра ни с кем, потому что обычно он в этом случае выставляется в невыгодном свете. Даже если человека сравнивают вроде бы с позитивной стороны и показывают его силу, он вступает в борьбу с кем-то другим, возможно, даже близким. И вроде не было соперничества, но затем оно появляется. Это разрушает отношения в семье, считает эксперт.