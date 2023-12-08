Как правильно ссориться

Ни одни даже самые идеальные отношения не могут обойтись без ссоры, когда сталкиваются два мнения, а влюблённые ещё не успели притереться друг к другу. В такой ситуации есть хорошая вероятность, что прозвучат слова, которые обидят и заденут за живое.

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Как сгоряча не испортить отношения — «Секрету» рассказал эксперт.

Основное направление, в котором нужно двигаться и в отношениях в целом, и при ссоре в частности, — это желание сохранить мир и гармонию в паре. Поэтому во время конфликта, прежде чем что-то говорить, хорошо бы задать себе вопрос: а то, что я сейчас скажу, не испортит ли наши отношения?

По словам специалистки, есть три момента, на которые во время ссоры нужно обращать особое внимание.

Первое — претензии. Нужно помнить, что сама по себе претензия не укрепляет отношения, она их накаляет. Поэтому стоит либо просто не говорить её, либо формулировать свой запрос как-то иначе. При этом любая претензия порождает боль, а та порождает новую боль. В итоге — конфликт.

Второе — самоутверждение. Во время ссоры есть большое желание говорить фразы вроде «Я знаю», «Мне это известно», «Я это делал», «Я же тебе говорила». Всё то, что человек говорит с позиции сверху, самоутверждаясь за счёт другого и заставляя второго чувствовать себя незначительным и глупым.