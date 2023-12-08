«Просто скажи нет»: почему иногда стоит отказаться от интима

Не стоит бояться обидеть или оттолкнуть партнера.

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Секс — это, в первую очередь, про доверие и комфорт. Важно уметь не только договариваться об интиме, но и отказывать в нем. Не стоит бояться обидеть или оттолкнуть партнера.

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Об этом рассказали эксперты социального проекта о сексуальной жизни порталу «Страсти».

Существует несколько причин, почему вам стоит отказаться от секса с ним. И первая — это нарушение личных границ. Все люди разные, кому-то нравится в сексе одно, а кому-то другое. При этом понятия «нормы» и «отклонения» в этом вопросе относительны. Поэтому важно не только рассказать партнеру о своих предпочтениях, но и обозначить, на что вы точно не пойдете.

Важен не только физический комфорт, но и эмоциональный. Поэтому если вас что-то смущает в предложениях партнера — не стесняйтесь и задавайте вопросы.

Вторая причина — это отсутствие средств защиты. Да, в моменте может накрыть страсть и этот пункт покажется неважным, но минутная слабость не стоит риска заражения венерическими заболеваниями или незапланированной беременности. Даже если вы с партнером давно знакомы и доверяете ему, рисковать не стоит. Использование контрацепции — это забота партнеров о здоровье друг друга. Если же мужчина наотрез отказывается использовать защиту — это серьезный повод задуматься. А лучше всегда следовать правилу: «Нет презерватива — нет секса».

Ваши с партнером представления о сексе должны совпадать — только тогда он будет качественным. Важно следовать принципу активного согласия и не делать того, что вам не хочется. О том, кто кому, что именно, как долго и в каком порядке лучше договориться заранее, если интуитивно совпадать не получается.

Разговаривать напрямую — лучший способ достичь понимания в этом вопросе и узнать друг друга. Не стоит скромничать — чем лучше вы объясните свои желания, тем ярче будет секс. Неуверенность в себе тоже может быть причиной отказа от близости.

Многие люди очень комплексуют и отказываются от секса из-за несоответствующего, по их мнению, белья или из-за отсутствия депиляции — причин может быть множество. Важно: даже если партнер говорит, что вы выглядите потрясающе и он вас принимает любой, но вы не чувствуете себя уверенно: секс особой радости не принесет. Какие-то незначительные причины возникшей неловкости легко исправить — просто нужно уделить себе время. Однако, если такая проблема преследует вас постоянно, стоит обсудить это с человеком, которому вы доверяете или с психологом.