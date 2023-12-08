Любовный психоз: что это и как с ним бороться

Разрыв отношений может спровоцировать серьезную проблему.

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Тяжелое расставание может стать причиной не просто плохого настроения, но привести к самому настоящему психозу.

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Психолог Ольга Затравская делится с нами рекомендациями — как распознать любовный психоз и что можно сделать, если замечаете за собой подобные симптомы.

Любовный психоз — что это?

Большинство специалистов называют любовным психозом нестабильное состояние нервной системы, обычно оно развивается из-за травматичного разрыва отношений. Как правило, в это состояние впадают впечатлительные люди, которым без помощи специалиста обойтись не так-то просто.

В чем проявляется психоз

Развитие тревожных привычек

Наш эксперт уточняет, что здесь речь может идти о развитии обсессивно-компульсивного расстройства на фоне сильного эмоционального потрясения, связанного с другим человеком. Так, постоянное мытье рук, одергивание одежды и волосы, подрагивание рук и ног могут говорить о повышенной тревожности. Качество жизни, естественно, снижается.

Ольга: «Не ждите, что вам станет лучше, особенно если состояние ухудшается. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем быстрее получите профессиональную помощь».

Приступы ревности

Еще будучи в отношениях, человек может развить тревожность до невероятных размеров. В таком состоянии он делает не слишком адекватные выводы о партнере, отравляя жизнь не только себе, но и второй половинке. Но даже после разрыва отношений тревожный партнер может преследовать свою бывшую любовь. В этой ситуации необходимо обратиться к специалисту, наш эксперт уверен, что самостоятельно выйти из этой нездоровой зависимости крайне сложно.

Расстройства пищевого поведения

Помимо навязчивых мыслей и даже преследования партнера, может развиться любое пищевое расстройство. Человек начинает поглощать вредную еду в огромных количествах, либо полностью отказывается от употребления пищи.

Ольга: «Чаще всего на фоне развития любовного психоза аппетит становится неконтролируемым, если ничего не предпринять, организм очень быстро даст сбой».

Что делать, если вы замечаете эти симптомы у себя или у знакомого

Ольга поясняет, что на ранних стадиях эмоционального потрясения еще можно взять себя в руки и постараться отвлечься.